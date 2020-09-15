«Драки за лежаки и водочка в стаканчиках»: Мэр Янтарного рассказал, как курорт пережил турсезон

Найти место на пляже в Янтарном этим летом было непросто. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области закончился летний турсезон, который из-за пандемии был сжатым, но от этого даже более напряженным, чем обычно. Из-за закрытых европейских направлений регион в июле и августе внезапно оказался на передовой: гостиницы приморских городов уже к началу августа были забронированы до осени, на пляжах отдыхающие чуть не дрались из-за места под солнцем, а коммунальные службы работали на пределе возможностей. О том, как это было, «Комсомолке» рассказал Алексей Заливатский, мэр Янтарного, единственного в области городка, пляжи которого отмечены Голубым флагом.

«Выбивало электрику»

- Это был рекорд для двух месяцев лета или для всего сезона?

- Даже в пересчете на сезон этот год был рекордным, потому что такого количества гостей у нас не было никогда. Я уверен, что ситуация была очень серьезной не только для Янтарного, но и для всей области. Это и из-за закрытия границ, и из-за того, что люди просто устали сидеть на карантине и поехали отдыхать, как только появилась возможность. По крайней мере, в Янтарном с начала июля до конца августа забиты были все гостиницы. Причем, и в выходные, и в будни.

Алексей Заливатский уверен, что следующим летом гостей тоже будет много. Фото: Предоставлено героем публикации

- Где было основное напряжение?

- Везде. Были переполнены парковки, не хватало туалетов и продуктов питания в магазинах (к обеду даже вода там заканчивалась), кафе не принимали заказы в обед, потому что у них не хватало мощности кухни, чтобы удовлетворить спрос. Кафе и магазины у нас раньше делали завоз продуктов по утрам, но им пришлось перестроиться и делать закуп два раза в сутки. В пиковые моменты, когда людей становилось в десять раз больше, чем в обычный солнечный день, выбивало электрику. За лежаки дрались, потому что они в 8 утра уже заканчивались.

- Были реальные драки?

- Ну, наверное, дракой я это не назову, но была ругань, и она была довольно серьезной. Мы года два назад пробовали запускать эксперимент с бронированием лежаков, но поняли, что это абсолютно бесперспективное занятие. Бывало, например, что человек забронирует, приезжает, а на лежак сядет бабушка, которая скажет: «Мне надо в тени сидеть». Сразу начинаются перебранки. Мы приняли простое решение: первым пришел, оплатил, лег и отдыхай. Конечно, стали возмущаться те, кто привык приезжать попозже. Но довольными все никогда не будут. Можно увеличить количество лежаков, но это затраты, да и раньше у нас не было такой пиковости. Зато сейчас сентябрь, и наступила тишина. Все хорошо и спокойно.

«Некоторых не устраивает контингент»

- Вы как-то сказали, что больше всего у вас было москвичей.

- Если смотреть по загрузке гостиниц, то там было процентов 70 из Москвы. Остальные – Калининград, Питер, другие регионы.

- У нас ведь многие из тех, кто избалован заграничным отдыхом, в этом году были вынуждены остаться в России. Какие отзывы об отечественном сервисе получили?

- Все по-разному. Кто-то говорил, что все хорошо, но только контингент не устраивает. Кто-то говорил, что сервис не устраивает, а кого-то все устроило.

- Что значит «контингент не устраивает»?

- Когда приезжают люди на Сардинию, они видят там вокруг себя западных людей, а у нас есть люди, которые рядом пытаются водочку из стаканчиков пить. Такой отдых почему-то некоторым не нравится. Тут отношение к отдыху субъективное. Я думаю, что многие остались довольны, и в целом сезон хорошо прошел.

- Проблемные места можете назвать? Что ваш курорт собирается улучшить?

- Да, проблема – это количество туалетов. Нам их нужно увеличивать в разы. С лежаками та же история. Частники, кстати, могут с таким предложением зайти. Мы-то отработали муниципальную историю, и знаем, как это все сделать. Но я все чаще прихожу к мнению, что все это надо передавать частникам, потому что в таких вопросах эффективность бизнеса выше. Тем не менее, сейчас я не готов говорить, что у нас появится в следующем году. Мы с минтуризма пока что обсуждаем парковочные места (эта проблема – раздражитель для местного населения) и добавление туалетов.

«С РЖД биться надоело»

- С появлением туристической инфраструктуры у вас штат администрации расширился?

- Нет, ничего не расширилось абсолютно. Как был у нас отдел по туризму с двумя сотрудниками, так и остался. На уборку людей добавили, а также спасателей наняли и работников аквапарка в этом году. Еще немного добавили работников пляжа, но не так масштабно.

- Из-за «приземления» на ваш пляж архитектурно-музыкального проекта «Иллюзия» что в этом году изменилось?

- У нас те, кто приезжал загорать, были на пляже с половины восьмого утра и часов до 16. А волна тех, кто приезжал на «Иллюзию», начиналась с 17:00. Был виден большой поток автомобилей. Это, как правило, были калининградцы. Правда, у нас тут же возникли проблемы с жителями. Было много жалоб на шум из-за дискотек.

Запуск архитектурно-музыкального проекта «Иллюзия» многие с шутку сравнили с нашествием инопланетян. Фото: Иван МАРКОВ

- Если границы откроют, то поток туристов наверняка снизится...

- Не думаю. Мне кажется, что они только-только распробовали. Следующий сезон тоже будет тяжелым.

- Интерес застройщиков увеличился к Янтарному из-за наплыва туристов?

- И у застройщиков, и у частников, выкупающих участки под ИЖД, и у покупателей квартир. Это и калининградцы, и Россия в целом. Надеюсь, в следующем году начнется строительство Приморского кольца в нашу сторону. Экспертизу проект уже прошел.

- С РЖД вы в своем споре так и не пришли к общему знаменателю? Железнодорожного маршрута в Янтарный не будет?

- Это была борьба с ветряной мельницей. РЖД это не надо, они же принципиально нам ответили, что не будут ветку делать, и их позиция довольно жесткая. Мы много раз общались и письменно, и устно, и на совещаниях в правительстве, и в частном порядке. Нам ответили: «Находите три миллиарда на строительство новой ветки». Хотя, конечно, это они сами должны все восстанавливать.

- То есть, эту свою идею вы уже забросили?

- Я, к сожалению, реалист. Понимаю, что биться головой об стену можно только определенное количество времени. На мой взгляд, заниматься этим уже смысла нет.

- В правительстве, по-моему, предлагали проложить по этой насыпи велосипедную трассу. Как вам такая идея?

- Прекрасная идея. Но у нас и велодорожка «от косы до косы» пройдет. Я так понимаю, что ее уже тянут в сторону Янтарного со стороны Светлогорска. Мы предварительно согласовали ее будущий маршрут.

- У Светлогорска из-за этой велодорожки были проблемы со службой охраны объектов культурного наследия с жителями, рядом с участками которых она пройдет. У вас такие проблемы есть?

- Конечно, жители иногда занимают чуть больше земли, чем им выделено, разбивают там палисадники и огороды, но мы не раз уже это проходили. Мы найдем компромисс. Думаю, строить будут в следующем году, но по времени нас пока не предупреждали. Это не наш проект, а региональный.

Аквапарк или завод по производству протезов

- Еще масштабные стройки в муниципалитете планируются?

- Мы сейчас работаем с фондом «Моногорода РФ». Суть в том, чтобы открывать предприятия в муниципалитетах, где большая часть населения работает на одном производстве. В Янтарном большое количество людей занято на янтарном комбинате. Помните ситуацию в Пикалево? Из-за нее на территории России и запустили этот фонд на случай, если в моногороде с очередным предприятием что-то случится, не было социальной напряженности. Янтарный – это единственный в области муниципалитет, с которым работает фонд. Инвесторы начали заявляться и предлагать варианты размещения у нас либо производства, либо рекреационных объектов. Суть в том, что инвестор может получить беспроцентный кредит до 250 миллионов рублей на 15 лет. Они приходят, ищут площадку. Под этот вопрос мы переводим под промзону порядка 15 гектаров садовых обществ.

- И что там может появиться?

- Мы с удовольствием примем инвестора для строительства санатория, аквапарка, гостиницы. Но есть еще предложения по строительству предприятия по производству протезов и быстровозводимых домов. То есть, по предприятиям, не связанным с химическими производствами. На данный момент заинтересовались четыре инвестора: два калининградских и два из Питера.

- Не секрет, что у вас жители и в легальной янтарной отрасли заняты, и в нелегальной. Нелегальной добычи стало больше?

- Наземная добыча практически прекратилась еще года два назад, и это очень хорошо, потому что у нас с ней была очень неприятная ситуация. Янтарщики перешли под воду, но и их стало в разы меньше, если сравнивать с временем, до которого была введена уголовная ответственность. Раньше стояло под 200 лодок, а сейчас бывают дни, когда выходит где-то 40 лодок. Не скажу, что больше. Но это и местные, и приезжие из других районов. Мое же мнение – надо просто ввести лицензирование и узаконить эту деятельность так же, как золотодобычу - артелями. То, что люди под водой делают – это адский труд.

- Они ведь еще и гибнут.

- Да, и есть проблема с семьями, остающимися без кормильцев. Это же, в основном, молодые ребята. Каждый из них уверен, что с ним этого не случится. Но море не выбирает, молодой или старый. Это серьезная проблема.