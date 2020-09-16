В соцсетях выложили фото со съемок «По законам военного времени-5» в Калининграде

Екатерина Климова опубликовала снимок с набережной озера Поплавок. Фото: Инстаграм

В Калининграде продолжаются съемки пятого сезона популярного сериала «По законам военного времени». Действие картины происходит в послевоенном Кёнигсберге.

На этой неделе съемочная группа работает на улицах в Центральном районе города, где сохранилась историческая довоенная застройка. Как раз старые особняки, вероятно, попадут в кадр.

В соцсети выложили первые фотографии со съемок. На одном снимке виден заброшенный особняк в японском стиле, расположенный на улице Чапаева - его многие ошибочно называют зданием японского консульства в Кёнигсберге. На самом же деле это некогда жилой дом в восточном стиле на бывшей Регентенштрассе, построенный в начале XX века. Сейчас здание пустует.

На этом снимке виден заброшенный особняк в японском стиле, расположенный на улице Чапаева. Фото: группа «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки».

Вторая фотография сделана в большом заброшенном здании – видны кирпичные своды и разбитая крыша. Вероятно, заброшка, или, как бы сказали в послевоенном Кёнигсберге, развалка, выступает в роли площадки для рынка. Бойкую торговлю снимают уже второй день – в кадре прилавки и многочисленные покупатели.

Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», съемки сцен на «рынке» пройдут и завтра, 17 сентября. Организаторы ищут актеров на роли прохожих (советуют записываться семьями или компаниями) и военных в форме.

Кроме того, для съемок требуется женщина 50-55 лет, без маникюра, с неокрашенными волосами.

А здесь можно разглядеть большое заброшенное здание, которое выступает в роли площадки для рынка. Фото: группа «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки».

Ранее актриса Екатерина Климова, которая исполняет в военном сериале одну из главных ролей, выложила у себя в Инстаграме фотографию со съемок на озере Поплавок. А наш земляк-актер Евгений Воловенко опубликовал на своей страничке видеообращение к поклонникам.

«Всем огромный привет от товарища Рокотова. Начали работать, запустились!», - сказал он.

Напомним, съемки четвертого сезона сериала «По законам военного времени» проходили в Черняховске. Читайте об этом в нашем материале.