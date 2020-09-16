«Ямы по пояс, а рядом дети»: В Калининграде «черные копатели» перерыли территорию школы-интерната

Вот такие дыры сегодня зияют в земле на территории школы. Фото: Иван МАРКОВ

Школа-интернат на улице Спортивной, в которой учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, уже не первый год подвергается «нападению» копателей. На этот раз неизвестные вырыли ямы на территории учебного заведения глубиной больше метра, что вывело из себя не только его сотрудников, но даже некоторых участников копательского сообщества.

- Извините парни, но накипело, - написал один из них на форуме копателей Калининграда. – Школа-интернат на Спортивной для слепых или слабовидящих детей и опорников, огороженная территория школы. Дебилы, для чего копать на самой территории двухметровые ямы? Я даже половины ям не сфотографировал, а детей там бегает порядочно и половина с проблемой зрения.

Автор сообщения добавил, что кто-нибудь из воспитанников интерната может упасть в эту яму, из-за чего может начаться настоящая «охота на ведьм». В качестве выхода из ситуации он предложил обратиться к директору с предложением создания музея. Часть подписчиков поддержала пост, но нашлись и те, кто предложил самим взяться за лопату.

- Там уже экскаватор нужен, - прокомментировал призыв автор сообщения.

Со стороны парка подкопы ведут под деревья... Фото: Иван МАРКОВ

..И как минимум одно дерево уже упало. Фото: Иван МАРКОВ

Охрана учебного заведения подтвердила, что проблема с копателями существует не первый год, и пока не совсем понятно, как они проникают на территорию. В среду корреспондент «Комсомолки» выехал на место и увидел, что территория парка между улицами Катина и Спортивной на участке, примыкающем к школе-интернату, действительно превращена в лунный пейзаж. На месте нам встретился мужчина, как раз собиравший довоенные пузырьки и бутылочки.

- Да, тут есть несколько человек с металлоискателями, которые перебираются на сторону интерната, - подтвердил он. – А я тут только по верху выковыриваю ножичком.

К слову, ямы на территории парка настолько глубокие, что из-за них уже начали падать деревья, также из-за подкопов просел бетонный забор, установленный несколько лет назад администрацией интерната.

Копатели охотятся за старой немецкой посудой и прочими трофеями. Фото: Иван МАРКОВ

- Я на этой должности работаю всего лишь год, но уже в курсе проблемы, - рассказала нам директор школы-интерната Татьяна Чукань. – Мне вчера об этом сообщил отец одного из наших воспитанников. Он, кстати, тоже копатель, но занимается этим делом не на территории города, а в лесу. Вчера же я позвонила нашему участковому, он приедет сегодня и все зафиксирует. Он мне сказал, что в мае полиция поймала одного из копателей, но о подробностях я его не расспрашивала.

- Дети у вас в этой части вашей территории гуляют?

- Нет, конечно, в той стороне нет ни дорожек, ни детских площадок, – заверила директор. – К тому же все наши воспитанники, а это, в основном, дети с нарушениями двигательных функций, под тотальным надзором воспитателей и педагогов. Что касается ям, то как только наши сотрудники сообщают нам об их появлении, мы тут же их закапываем. Но я не могу понять, как эти копатели туда проникают. Возможно, они это делают под покровом темноты. Я ни разу их там не встречала.