Глава калининградских мусульман извинился за поступок вандалов, мывших ноги в святом источнике в Калининграде

Все случилось в часовне, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Фото: Александр КАТЕРУША

Во вторник вечером поступок пятерых мужчин, мывших ноги в святом источнике возле храма Христа Спасителя в Калининграде, жестко осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что инициированная им проверка показала, что кощунственный поступок совершили не уроженцы Чечни.

А на следующий день на Youtube-канале ГТРК "Грозный" мусульманские лидеры Калининградской области принесли официальные извинения.

- Военнослужащие срочной службы осквернили святой для наших братьев славян источник. Мы приносим свои извинения и сделаем все, чтобы впредь такого не совершалось, - заявил руководитель мусульманской организации Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов.

Он также опроверг информацию, что к инциденту причастны уроженцы Чечни:

- Ходит информация, что эти люди являются чеченцами, но это не так. Все эти военнослужащие являются уроженцами Дагестанской республики. Мы будем стараться, чтобы такого больше не повторилось.

С публичным заявлением выступил также председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирхаджанов. По его словам, инцидент в храмовом комплексе будет детально разобран и сделаны соответствующие выводы.

- Произошел очень нелицеприятный момент, - сказал председатель. - Думаю, в основе этого проступка военнослужащих срочной службы является невежество. И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения. И призываю всех проявлять благоразумие и сдержанностью. Эта ситуация будет детально разобрана.

Напомним, пятеро молодых мужчин кавказской национальности, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И... не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Скандал разразился на всю страну. Позднее один из вандалов публично извинился.

В силовых ведомствах этот случай до сих пор не прокомментировали. Известно лишь, что проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не думали, что это святая вода»: в Калининграде пятеро кавказцев помыли обувь в источнике Божьей Матери

Накануне скандал разгорелся в Калининграде. Пятеро молодых мужчин кавказской национальности, скорее всего, приезжих, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И... не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Пока несколько человек тщательно терли кроссовки, один из компании снимал все на видео (подробности).