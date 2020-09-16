Без моста и обещанной велодорожки: В Калининграде пустили сквозное движение по улице Дачной

Чтобы пройти вдоль этой довольно короткой улицы от торгового центра «Запад 39» до улицы Гагарина, придется пересечь проезжую часть трижды, так как тротуар постоянно прерывается. Это притом, что по обеим сторонам улицы вполне достаточно места для его строительства. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде после реконструкции открыт сквозной двухполосный проезд через улицу Дачную. Изначально подрядчик планировал сдать этот объект в ноябре, но, благодаря хорошей погоде, строительство шло быстрее графиков. С одной стороны, горожане оценят ряд удобств: например, теперь можно беспрепятственно проехать с Московского проспекта на улицу Гагарина, но проектировщики сделали и несколько странных вещей, на которые обратил внимание корреспондент «Комсомолки».

Пользователи реконструированной улицы должны оценить, что на пешеходных переходах тротуары опущены до уровня асфальта Фото: Иван МАРКОВ

Не все остановочные павильоны успели поставить, но и об официальном открытии власти еще не объявляли. Также оборудованы карманы для автобусов, однако общественный транспорт пока не выпустили на этот маршрут. Фото: Иван МАРКОВ

Некоторые деревья, которые решено было оставить, реконструкции не перенесли. Фото: Иван МАРКОВ

Несмотря на предупреждающие знаки, указывающие на объезд из-за демонтажа моста, переправа уже давно снесена, а сам проезд открыт. Фото: Иван МАРКОВ

Сейчас заканчиваются последние работы по подключению опор освещения. Фото: Иван МАРКОВ

Так сейчас выглядит ручей Гагаринский в районе перекрестка улиц Дачной и Стрелецкой. С мостом было колоритнее. Фото: Иван МАРКОВ

Самое странное, что появилось после реконструкции – пешеходное полукольцо с клумбой посередине. Сложно сказать, кто и как его будет использовать. Фото: Иван МАРКОВ

Велосипедной дорожки, как мы видим, на Дачной тоже не появилось. Собственно, ранее власти предупреждали, что построить ее не получится из-за сложностей в решении земельных вопросов с местными жителями. Фото: Иван МАРКОВ