Новая кровля по цене бизнес-ланча: как работает Фонд капремонта Калининградской области

После капремонта поселок Железнодорожный превратился в очень симпатичное место. Сюда поехали туристы.

Недавно в Калининграде произошло уникальное для России явление - в решении вопроса, как будет выглядеть фасад дома в центре города, самое активное участие приняла общественность. Речь идет о здании на проспекте Мира, известном в народе как «Бастилия». Руководство Фонда капитального ремонта устроило голосование в интернете, к нему подключились сотни калининградцев, в результате был выбран вариант, который устроил если не всех (такого не бывает), то большинство. Эта история - один из примеров новой работы Фонда капремонта. Об этом, а также других новшествах мы поговорили с директором учреждения Олегом Туркиным.

- Работе с населением мы уделяем огромное внимание, - признается Олег Туркин. - Сейчас, например, в нашем здании на улице Комсомольской формируем полноценный по высоте этаж - там будет большой зал для приема заявлений и электронная очередь. Полностью переведем туда абонентский отдел. Все это для того, чтобы принимать людей в цивилизованном формате.

- По типу МФЦ?

- Да.

- Есть в этом потребность? У вас так много обращений от населения?

- Конечно, очень большой поток. Сейчас пока принимаем людей по записи, но это вынужденная мера из-за пандемии коронавируса. Хотелось бы поскорее уйти от этого, чтобы оказывать людям услуги максимально оперативно.

- С какими обращениями чаще всего идут люди в фонд?

- Обращения разные: и технические вопросы по поводу, например, справки об отсутствии задолженности (сейчас, кстати, переводим ее в цифровой формат), и справки об актуализации сроков постройки дома, что влияет на его местоположение в программе капремонта, и другие документы.

Пример ремонта исторического здания в Центральном районе.

15 ТЫСЯЧ ДОМОВ ДО 2044 ГОДА

- Что сейчас представляет собой региональная программа капремонта?

- В программу по всей области входят 15 тысяч зданий. Это дома, в которых более трех квартир. Из них половина в Калининграде. Каждый из этих домов должен быть комплексно отремонтирован в рамках этой программы - кровля, фасад, фундаменты, подвалы, лифты, если они есть, инженерные сети. Программа на текущий момент рассчитана до 2044 года, но действие ее будет продлеваться. Весь срок разбит на трехлетние периоды.

- Как формируется очередь?

- Дома в зависимости от их износа, года постройки, даты проведения последнего капремонта, а также платежной дисциплины жителей находятся в этой программе. За год до проведения капремонта, например кровли, сведения о состоянии дома нам дают муниципальные образования. Мы приезжаем и сами оцениваем износ конструкции. И наиболее изношенный конструктив ставим в первую очередь.

- А зачем дополнительные проверки? Вроде муниципалы все сказали, что именно в доме требует ремонта…

- Увы, зачастую муниципалитеты дают нам не совсем корректные сведения, поэтому мы и пришли к этой системе. Отмечу, что если в других субъектах РФ на 40 процентов ремонтируются инженерные сети, то у нас это всего 10-15 процентов. У нас другие акценты. В первую очередь мы ремонтируем изношенные конструктивы, которые нужны людям, - крыши, фасады, отмостки. При этом эти виды ремонта наиболее капиталоемкие.

Здание 1978 года постройки на набережной Баграмяна после капремонта смотрится как новое.

О ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

- А как активно люди платят за капремонт? Вы от 100-процентной собираемости сильно отстаете?

- В последний год мы поднялись по Северо-Западу на три пункта, теперь на третьем месте. Собираемость у нас сейчас на уровне 85 процентов, по сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 4 процента. Если сравнить с другими региональными операторами, то везде идет просадка до 7 процентов - из-за коронавируса. Но у нас не так.

- За счет чего рост?

- За счет того, что мы активно работаем с населением, используем соцсети, за счет того, что мы открыты. Наш абонентский отдел действует в том числе в сфере просвещения. Может быть, 4 процента - не очень большие цифры, но если сравнивать, то это серьезный шаг вперед. Есть прямая корреляция между повышением платежной дисциплины и объемом капремонта. Люди видят положительную динамику, и, действительно, не заметить ее невозможно. Даже с людьми, которые настроены негативно по отношению к системе фондов капремонта, мы работаем. Стараемся людей из хейтеров переместить в позитивное поле. И нам это удается, потому что невозможно не заметить тот объем работы, который мы проводим. Люди видят, что, например, у соседа отремонтировали крышу целиком. Очевидно, что это стоит недешево, что это капитальные затраты. К тому же обратите внимание, что у нас сейчас квартиры выросли в цене, и одним из факторов, который увеличивает капитализацию квартиры, является проведенный капремонт. Например, недавно был отремонтирован дом на набережной Баграмяна возле Музея Мирового океана. Разве можно сказать, что дом 1978 года постройки? Все считают, что это новый дом.

КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ

- Есть такое мнение у граждан: мол, я живу в новом доме, он придет в негодность еще нескоро, зачем я должен платить за чей-то ремонт?

- Система фондов капремонта исходит из того, что затраты на проведение капремонта конкретного дома многократно превышают ту сумму, которую жители аккумулировали у себя на счете. Жители с 2015 года, например, накопили 200 тысяч рублей. А для того чтобы отремонтировать крышу, надо потратить 2 миллиона рублей. Жители накопят эту сумму через много лет. Поэтому действует принцип «кассы взаимопомощи». Все собирают и, по сути, другие дома в конкретном муниципалитете дают им в долг на капремонт их крыши в этом году. Потом люди должны продолжать платить другим людям в других домах. Принцип такой. Это и социальная справедливость, и касса взаимопомощи. Обратите внимание, что у нас платеж называется «взнос НА капитальный ремонт», а не «взнос ЗА капитальный ремонт». На самом деле жильцы сейчас собирают средства на капитальный ремонт своего дома в будущем. Чтобы когда у них будет течь крыша, им дом отремонтировали. Это игра вдолгую.

- Я слышал, что не так давно вы ввели страхование ответственности подрядчика. Что это такое?

- С этого года подрядчик, чтобы подписать с нами договор, должен принести свой договор со страховой компанией. При этом страховая компания должна быть не ниже класса 2А+. Как это работает? Например, заляпали краской машину при ремонте дома на переулке Театральном. Увы, так бывает. Но ничего - страховая компания выплатила человеку 40 тысяч рублей. Это очень хорошая практика, которую мы ввели. Плюс в рамках борьбы с залитиями, которые, к сожалению, периодически случаются, в новые договоры подряда мы включили разделы в виде штрафов из-за бездействий подрядчика к залитию. Подрядчик о таких случаях теперь нас обязан уведомить. И в этом году мы сумели снизить количество залитий в два раза.

Олег Туркин.

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА

- Как вообще построена работа фонда?

- Во-первых, мы собираем средства на капитальный ремонт домов. Во-вторых, мы планируем региональную программу, чтобы эти средства расходовать. Мы выступаем в роли технического заказчика - нанимаем через электронный аукцион подрядные организации. Все компании должны быть включены в реестр квалифицированных подрядчиков, собрать определенный набор документов.

- То есть коррупционную составляющую минимизируете?

- Я работал в различных структурах в строительстве, фактически с 14 лет на стройке. И могу ответственно заявить, что система фондов капремонтов - одна из самых прозрачных систем. Проходит многоуровневый контроль, и на этапе капитального ремонта жители дома полностью вовлечены в процесс. На общем собрании собственников жильцы определяют ответственное лицо, которое подписывает и согласовывает все документы - от сметы до актов выполненных работ. Отдельно на аутсорсинге у нас работают организации, которые ведут строительный контроль, при этом они никоим образом не аффилированы с подрядчиком.

- А как выбираете подрядчиков?

- У нас есть реестр квалифицированных подрядчиков, куда очень непросто попасть, куда попадают тоже на конкурсной основе. С помощью электронного аукциона в ходе торгов определяется компания. Мы там никак не участвуем, до подведения итогов торгов мы вообще не знаем, кто участвует в аукционе.

- Хорошо. Подрядчик выбран. Что дальше?

- Для подписания договора подрядчик нам должен принести договор страхования, банковскую гарантию на весь срок ремонта и 60 дней после. И он все равно должен подтвердить, что он не банкрот, что у него действует допуск СРО и так далее. При сдаче объекта у нас участвуют муниципалитет, представители министерства контроля, собственно фонд и жители. Они подпись свою не ставят, если недовольны качеством ремонта дома. Житель все видит на всех этапах и сразу обращает внимание на все детали и нюансы. Что касается прозрачности системы фонда капремонта, жители знают обо всех накоплениях, знают, как все тратится, видят смету. У нас каждая смета идет в госэкспертизу, там проверяется досконально. И только после этого мы идем на торги. Плюс у нас есть предельные стоимости, которые утверждаются постановлением правительства области.

Вот такие изящные двери ставят в отремонтированных домах.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

- Вы стали активно вовлекать в работу фонда общественность. Как это происходит?

- Паспорт фасада дома утверждается в том числе жителями. Зачастую нам попадают паспорта фасадов от муниципальных образований, которые проработаны некачественно. Подключаем население. Например, по «Бастилии» (дом на проспекте Мира, который сейчас ремонтируется. - Ред.) у нас голосовал весь регион. Я уверен, что если люди каким-то образом поучаствовали в формировании архитектурного облика, вряд ли они ногой будут открывать дверь или баллончиком раскрашивать стены. Совместное делание приводит к хорошему результату. «Бастилия» - это первая масштабная практика. Сейчас мы будет ее тиражировать. Эта практика, кстати, уникальна не только для нас, но и для всей России.

Или есть еще история. Мы стали сохранять старую керамическую черепицу. Раньше ее просто сбрасывали с крыши. А ведь наша керамическая черепица уникальна. У нее есть в нашем регионе особый профиль - «балтийская волна». Сейчас мы подрядчиков обязываем сохранять эту черепицу. Этот позитив тоже привнесли жители. Уже несколько машин с керамической черепицей мы отвезли на замок Вальдау. Следующая партия поедет в замок Рагнит.

- Читал, что вы решили вопрос со старинными дверями…

- Вводим новую практику. Если раньше при ремонте на место старинной двери ставили просто железный лист, то теперь мы на этих домах делаем исторического вида деревянную накладку и крепим к стальной двери. Внешне она выглядит как историческая дверь. Недавно в Советске, в котельной, я обнаружил восемь исторических дверей, готовых для растопки. Мы их отреставрируем и поставим обратно. Вся эта работа также происходит при активном участии общественности. Раньше не было инициативных групп общественности, они появились, и теперь это активисты, которые влияют на медиапространство. И мы только за - будем оказывать всяческое содействие.

Еще одно направление, которое хотим развивать, - создание ремесленных школ. Попробуйте найти специалиста, который качественно восстановит декоративный элемент на доме. У нас есть идея сформировать несколько таких школ - в Гусеве, Советске и в Калининграде. Планируем запустить короткие учебные модули, которые в прикладном режиме будут обучать ремеслу.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТАРИФОМ

- Сколько мы платим и сколько надо платить за капремонт?

- У нас есть два понятия - экономически обоснованный платеж и минимальный взнос. Из 15 тысяч домов 12 тысяч наши, 3 - на спецсчетах. Эти дома надо комплексно отремонтировать до 2044 года. Для того чтобы это сделать, высчитывается, сколько нужно денег. Получается денежная масса, которую нужно распределить во времени и поделить на площадь. Это стоимость квадратного метра, которая экономически обоснованна. Сейчас, когда мы ремонтируем дом, вкладываем фактически более 40 рублей за метр. А собираем 6 рублей 90 копеек за метр. Есть разница? Законодательство требует ежегодно актуализировать цифру и сближать реальный тариф и экономически обоснованный между собой.

- Как это происходит?

- Мы ежегодно определяем цифры, отправляем в Ассоциацию региональных операторов, они нам дают свои рекомендации по поводу минимального взноса. Мы эти рекомендации направляем в министерство строительства Калининградской области, далее ими занимается правовое управление, затем губернатор, после этого тариф поступает на рассмотрение депутатов областной думы. Таков порядок. Есть органы, которые смотрят на все в целом. Задача фонда - ремонтировать дома. У нас есть обязательства отремонтировать все дома, и мы говорим, вот столько для этого нужно денег.

- Разрыв между реальным тарифом и экономически обоснованным довольно велик. Как покрывается разница?

- Частично из средств регионального бюджета. Ежегодно правительство Калининградской области выделяет порядка полумиллиарда рублей. Лишь некоторые субъекты так поддерживают региональных операторов и свою систему капремонтов, у нас - это воля руководства региона. Однако для сохранения текущего темпа и объемов работ требуется увеличение наполняемости «общего котла», в том числе за счет увеличения платежной дисциплины.

- Как взнос на капремонт в нашем регионе отличается от других?

- В среднем по Северо-Западу платят более 10 рублей, а у нас сейчас один из самых низких тарифов по стране.

. Фото: Сергей Богров

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?

- Есть мнение, что деньги, которые люди уплачивают ежемесячно, текут в карманы чиновников. Что скажете?

- Ерунда! Мы, чиновники, - такие же плательщики взносов, как и все остальные. И расходы фонда не зависят от взноса на капремонт и его размера. Взносы на капремонт - это целевые деньги, их нельзя в силу закона расходовать на какие-либо нужды. Все расходы регоператора - фонда, от зарплат сотрудников до ручек и карандашей, заложены в региональный бюджет отдельной статьей, как, к примеру, учителей, врачей или других бюджетных организаций. Еще раз повторю, взносы надежно защищены федеральным законодательством. И за счет взносов необходимо сделать многое. Жилой фонд у нас крайне изношен. Это даже не сравнится с другими регионами России. 75 лет вообще ничего не делалось! Никаких ремонтов! Если не отремонтировать сейчас, потом будет поздно. И, допустим, если сравнить размеры оплаты в Европе, то там все иначе. Да, зарплаты в европейских странах выше. Но если считать пропорцию, мы увидим, что европейцы платят до 50 процентов зарплаты за коммунальные услуги. А у нас 350 рублей, 5 процентов от взноса за ЖКХ. Это две порции мороженого или бизнес-ланч. Ремонт кровли по цене бизнес-ланча.

И хочу обратить ваше внимание еще вот на что. Программа капремонта не только увеличивает стоимость жилья, но и генерирует туристический трафик. Яркий пример - поселок Железнодорожный, куда сейчас приезжают тысячи людей. И для местных жителей открываются новые возможности, связанные в том числе с монетизацией их увлечений и ремесленных навыков. Кроме того, повышается энергоэффективность. Разница в оплате за тепло с одной квартиры может составлять тысячу рублей в месяц, 12 тысяч в год. Есть прямая финансовая выгода для жильцов - от монетизации их навыков, от роста стоимости их жилья, от его энергоэффективности. Прямые сокращения семейного бюджета! А в целом мы должны воспитывать в себе гражданскую ответственность. Мы должны быть собственниками. И это понятие не заканчивается дверью в квартиру. Мы - собственники своего дома и своего города. Уверен, скоро придем к этому пониманию.