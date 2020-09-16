Евгений Гришковец - об открытии театров: Формальность и очковтирательство

По мнению Гришковца, актеры и другие люди, живущие театром, внятно ощущают «социальное предательство». Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде с 15 сентября открылись почти все концертные и театральные площадки, но - с заполняемостью залов не более 50%.

«Механизм такой же, как и с кинотеатрами. Концертным залам и театрам необходимо соблюсти все установленные законодательством меры предосторожности и получить одобрение Роспотребнадзора», - отметили в областном минкульте.

При этом на федеральном уровне цифра была озвучена другая. По информации заместителя министра культуры России Аллы Маниловой, заполняемость театров может быть увеличена увеличится до 70 процентов.

На эти новости бурно и эмоционально отреагировал живущий в Калининграде писатель Евгений Гришковец. Он не понимает, как в театрах рассаживать людей и как соблюдать пресловутую социальную дистанцию.

«Почему 70 процентов, а не 65 или не 83? Что это за, с позволения сказать, бред творится в головах наших чиновников от культуры? Что это за идиотские танцы с Роспотребнадзором?», - пишет Евгений Гришковец на страницах своего интернет-дневника. - Заявление об открытии театральных сезонов в сентябре, при условии соблюдения шахматной рассадки, тоже в известной степени формальность и очковтирательство. Театрам от Камчатки до Калининграда убийственно невыгодна, нерентабельна, вредна такая рассадка».

Драматург отмечает, что продажа билетов на ближайшие заявленные спектакли «идут из рук вон плохо» из-за того, что зрители опасаются отмены спектаклей или их очередных переносов.

«Такое отношение к театру я лично, как и многие мои коллеги, воспринимаем как оскорбительное отношение к нам и к театру как таковому. В логике Роспотребнадзора театр, филармонии и концертные залы – это самые токсичные места… То есть, по нескольку суток в заполненных поездах люди ездить могут, в самолетах по многу часов без антрактов, без шахматной рассадки и в гораздо более стеснённых условиях, чем в театре, летать можно… Ходить в бани, рестораны, магазины, торговые центры, в бары, ночные клубы и даже в караоке людям можно. А в театр нельзя!», - возмущается писатель.

По мнению Гришковца, актеры и другие люди, живущие театром, внятно ощущают «социальное предательство» со стороны министерства культуры, а ситуация в театральной жизни остается крайне неопределенной и тревожной.