Главный санитарный врач области: Каждый пятый зараженный COVID-19 отказывается от госпитализации

По словам Елены Бабуры, наблюдается рост не только числа заболевших COVID-19, но и количества тестируемых. Фото: Александр КАТЕРУША

О росте числа заболевших COVID-19

По словам Елены Бабуры, в Калининградской области наблюдается не только рост числа заболевших COVID-19, но и прирост количества тестируемых на коронавирусную инфекцию.

- Если сравнить цифры 10 августа и 10 сентября, то количество тестируемых ежедневно увеличилось ровно в два раза. Выявляемость, когда мы тестируем одну тысячу человек и выявляемость, когда тестируем две тысячи человек, равна и составляет 1,4, – говорит Елена Бабура.

Ответила главный санитарный врач региона и на вопрос, что делать, если вы почувствовали недомогание и поняли, что чем-то заболеваете, возможно, заразились коронавирусом.

- Это касается не только коронавирусной инфекции. Человек, который следит за своим здоровьем, заболев, должен обращаться за медицинской помощью. Основной симптом инфекционного заболевания – повышение температуры. Ведь вирус начинает свою «работу» и организм реагирует на внедрение чужеродного агента. Поднялась температура? Золотое правило – вызвать врача, - говорит гостья радиостудии.

Также Елена Бабура напомнила, что в Калининградской области продолжает действовать масочный режим. Маски следует носить в общественных местах, в транспорте.

Об отказах от госпитализации

По словам главного санитарного врача, в Калининградской области около 20% людей, у которых обнаруживают коронавирусную инфекцию, отказываются от госпитализации.

- Если раньше люди, у которых подтверждалась коронавирусная инфекция, госпитализировались в инфекционные стационары, то теперь у нас где-то 20% людей ежедневно отказываются от госпитализации, потому что, по их мнению, симптомы у них легкие, и их организм вполне справляется. Такие заболевшие остаются дома, начинает заболевать их окружение, - говорит Елена Бабура.

По ее словам, причины отказов разные. Кто-то говорит, что у него нет симптомов или они минимальны. Кому-то не с кем оставить детей, собаку или кошку. Такие пациенты получают амбулаторное лечение на дому.

Впрочем, последствия могут быть разными. Порой отказавшийся человек позже звонит и говорит, что появились дополнительные симптомы, усилился кашель, появилась отдышка.

- Коварство коронавирусной инфекции в том, что утром при обходе человек выглядел пристойно и ничего не волновало, жалоб не было. а к вечеру ситуация значительно изменилась и человек иногда требует нахождения в реанимации, - говорит Елена Бабура. - Если есть симптомы заболевания, надо оценить не только свое состояние, но и последствия распространения инфекции у себя в семье. Меня очень пугает, когда отказываются от госпитализации люди, в окружении которых находятся бабушки и дедушки, лица с хроническими заболеваниями. Наиболее тяжело в семье болеют именно они.

О прививках

В Калининградской области с 9 сентября продолжается традиционная осенняя прививочная кампания против гриппа. Врачи говорят о том, что прививаться надо обязательно. К тому же прививка против гриппа позволит снизить вероятность развития тяжелых форм заболеваний, связанных с коронавирусом.

- Защита создается от тех инфекций, которые дают особые тяжелые осложнения и которые могут вызывать большую летальность. Грипп это тяжелая инфекция. К сожалению, она может приводить к летальному исходу у конкретной группы населения, которая совпадает и с группой клинического риска по коронавирусной инфекции. Это больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные с дыхательными, эндокринными нарушениями, онкологические больные, - говорит Елена Бабура. - В условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции прививка против гриппа жизненно необходима. Потому что мы не все знаем о коронавирусной инфекции, и нам трудно представить как будет вести себя организм, когда в него одновременно попадают два вируса одновременно – вирус гриппа и коронавирус. Причем и тот, и другой влияет и на сосудистую систему, на дыхательную систему, и дает такую тяжелую форму заболевания, как вирусная пневмония.

В первые дни после начала прививочной кампании вакцину против гриппа получили более 25 тысяч жителей Калининградской области. Если в доме есть маленький ребенок, то все люди в его ближайшем окружении обязательно должны сделать прививку. Сейчас в группе риска находится много людей. Проведение профилактических мер позволит создать иммунную защиту в текущем эпидемическом сезоне и минимизировать риск развития микст-инфекции.

Полную версию интервью с руководителем регионального Управления Роспотребнадзора слушайте в подкасте «Business FM Калининград» на «Клопс.Ru».

ВАЖНО

Привиться можно в поликлинике или в мобильном комплексе Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Он будет работать:

18 сентября, пятница

10.00 - 14.00. Супермаркет «SPAR», ул. Левитана 22

15.00 - 19.00. Магазин «Виктория», Солнечный бульвар, 1

19 сентября, суббота

10.00-14.00. Центральная площадь («Дом Советов»)

15.00-19.00. Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

20 сентября, воскресенье

10.00-14.00 Площадь Победы, перекресток с ул. Баранова

15.00-19.00. Центральная площадь («Дом Советов»)