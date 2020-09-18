Погода на выходные в Калининграде: снова +20 и начало нового бабьего лета

Осадков синоптики не ждут вовсе, а по утрам не исключен туман. Фото: Александр Подгорчук

Резкое похолодание, наступившее в нашей области в четверг, оказалось обманчивым. Погода в Калининграде готовит очередной сюрприз: синоптики прогнозируют новую волну тепла, приближение которой мы должны почувствовать как раз в эти выходные.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу воздух прогреется до +20 градусов, в воскресенье - до +21. Осадков синоптики не ждут вовсе. По утрам не исключен туман.

На протяжении обоих выходных дней будет высоким атмосферное давление. Его значение составит 765-767 миллиметров ртутного столба. Ветер будет менять направление с северо-западного на восточное и юго-восточное, но его скорость не превысит 7 метров в секунду.

В начале следующей недели, по предварительным прогнозам, температура продолжит расти - походе, нас ждет еще одно бабье лето!