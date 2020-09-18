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История современности

Как «Палестра Альбертина» превратилась в клуб ДКБФ

60 лет назад в Калининграде открылся спортивный комплекс, который любят даже те, кто далек от спорта
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Так Дворец спорта Кёнигсбергского университета «Палестра Альбертина» выглядел сначала.

Так Дворец спорта Кёнигсбергского университета «Палестра Альбертина» выглядел сначала.

Фото: Bildarchiv

«Клуб ДКБФ», «в районе клуба ДКБФ». Скажи так, и тебя сразу поймут. Это приметное здание на улице Рокоссовского невольно обращает на себя внимание.

На его фасаде – памятная доска: «Спортивный клуб построен моряками-комсомольцами Краснознаменного Балтийского флота. Апрель 1959 года июль 1960 года». С тех пор флот стал уже дважды Краснознаменным (отсюда и ДКБФ). Под памятной же доской появилась табличка, что это теперь еще и памятник архитектуры муниципального значения. Только вот статус памятника присвоен не клубу, а Дворцу спорта Кёнигсбергского университета «Палестра Альбертина».

60 лет назад о немецком наследии вообще старались не упоминать. А в «Калининградской правде» репортаж об открытии клуба вышел еще и под рубрикой «Это сделали мы сами». Хотя все, конечно, знали, что «новый красивый дом на улице Курсантской» (название улицы Рокоссовского до февраля 1974-го) в действительности не совсем новый. Правда, сведения о его довоенной истории у нас появилась уже только в 90-х.

После того, как в 1930-х были убраны «архитектурные излишества», здание обрело вид, похожий на нынешний.

После того, как в 1930-х были убраны «архитектурные излишества», здание обрело вид, похожий на нынешний.

Фото: Bildarchiv

Вкратце напомним, что это здание было построено в 1896 году. В названии использовано красивое слово родом из Древней Греции – «палестра» (площадка для обучения молодежи различным видам спорта). Поначалу она выглядела и правда как дворец. Но не только в СССР боролись с «архитектурными излишествами». В 1930-х палестру реконструировали, и она стала, в общем, такой, какой мы ее знаем.

Во время войны здание сильно пострадало. Могло и вовсе сгинуть – как почти все руины в этом районе. К счастью, нашелся желающий взяться за него – флот. Работы там было немало. Однако трудились с молодым задором, так что управились менее чем за полтора года. А ровно 60 лет назад, 18 сентября 1960-го, состоялось торжественное открытие.

Клуб, хоть и флотский, тем не менее всегда был открыт для всех желающих. И сегодня по-прежнему множество горожан занимается тут самыми разными видами спорта. Еще надо отметить, что в правой части здания раньше было жилье. А теперь там живет медиагруппа «Западная пресса». И в том числе – редакция газеты, заметку из которой вы читаете.

Памятная доска явно нуждается в том, чтобы ее освежили.

Памятная доска явно нуждается в том, чтобы ее освежили.

Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Юбилей здание встречает… за строительным забором. Его сейчас даже сфотографировать красиво нельзя – на Рокоссовского в разгаре работы по реконструкции. Впрочем, едва ли это мешало освежить к 60-летию памятную доску на фасаде.

И еще. На табличке под доской не забыли упомянуть архитектора Фридриха Хайтманна. Однако у этого объекта культурного наследия есть и второй «отец» – почетный гражданин Калининграда Семен Корецкий. Именно он, будущий легендарный директор Дворца спорта «Юность», руководил работами по восстановлению бывшего Дворца спорта Альбертины. Наверное, его роль было бы справедливо тоже как-то отметить на фасаде.

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