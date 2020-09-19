Актер Валентин Смирнитский: В Интернете сериалы лучше, чем по телевизору

Валентин Смирнитский рад, что во время самоизоляции познакомился с новыми российскими фильмами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зрелище берет свое

- Валентин Георгиевич, я вас поздравляю с тем, что началась какая-то театральная жизнь. Как вы пережили вынужденный простой, этот карантин?

- Спасибо! Я мужественно, как только мог, выдерживал самоизоляцию. Сидел дома или на даче. Вел себя, в общем нормально. Я книжки читал, в основном перечитывал любимые вещи.

- Не так уж и плохо!

- Ну, это как ссылка. Вроде не плохо, но все равно в заточении. Не в тюрьме, конечно, сидишь. Но ощущение какой-то несвободы есть. Зато я посмотрел много фильмов, которые нашел в интернете, на которые раньше просто не было времени в процессе лихорадочной работы. И знаете, мне понравились сериалы на онлайн-платформах, все эти, которые не идут по нашему телевидению. Например, «Домашний арест», «Последний министр». Это интересно. Они приспособились, самоокупаются, минуя телевизионный прокат. Снимаются очень хорошие актеры. Эти работы намного лучше и интереснее тех, что крутят по телевизору! У них, вероятно, какая-то своя самоцензура, их никто не долбит и не урезает финансирование. Это дает определенную свободу.

- Ну вот, теперь театрам разрешили заполнять зрительные залы до 50, до 70 процентов. Вы рады?

- Радует, что это все сдвинулось. Насчет заполняемости – это вопрос к продюсерам и антрепренерам. Насколько им будет это выгодно?

Может быть, благодаря этому, более слабые проекты, которые когда-то проходили, сейчас уже не пройдут. Произойдет какой-то творческий отсев.

- В автобусы и самолеты можно было садиться. Торговые центры и кинотеатры открыты. Как-то получилось, что театрам последним дали отмашку. Почему так?

- У властей, у чиновников какие-то свои критерии. Думаю, все-таки это связано с бизнесом, денежным оборотам. В этом плане зрелищные мероприятия стоят на последних местах, вероятно. Как запретишь ездить в автобусах, самолетах? Торговые центры это тоже бизнес. Театры это не такое массовое явление, как торговля. В товарообороте денежных средств я мало разбираюсь. Но предполагаю, что если и торговлю прекратить, то мы вообще встанем на мертвую точку.

- Да, из хлеба и зрелищ сперва разрешили хлеб.

- Но я твердо убежден, что без зрелищ не обходится даже при самой жесткой цензуре и идеологических ограничениях. Зрелище всегда свое берет. И всегда выкручивались! В знаменитых театрах закрывали спектакли, запрещали замечательные фильмы, были целые идеологические кампании. В частности, один их моих первых фильмов – «Двое» – запретили. Тогда фильмы снимали с проката, если режиссер или кто-то из актеров, исполняющих главную роль, уезжал за границу. Считалось, что они идеологические предатели. Савелий Крамаров, например, снимался в массе очень популярных советских кинокомедий. Когда он уехал в Америку, эти картины попытались положить на полку или просто вычеркивали его из титров. Такое было – на экране он вроде есть, а его фамилии в титрах нету. Это я все помню…

Задорнов доверил

- Вы приезжаете в Калининград со спектаклем «Хочу купить вашего мужа». Ведь это зрелый спектакль. Ему больше 20 лет.

- Да, мы его очень давно сделали. Менялись актрисы-исполнительницы главной роли. Были Наташа Варлей, Галя Польских. Сейчас мы играем с Леной Сафоновой. И спектакль все годы востребован. Хотя там никакой идеологии нет. Абсолютно семейная история с налетом фарсовости и анекдотичности.

- Душевная простота подкупает зрителя?

- Доходчивость. Эта история очень понятна зрителю. Причем совершенно разной аудитории. Мы с этим спектаклем объездили всю страну вдоль и поперек, бывшие республики Союза, а ныне отдельные государства, были с ним в США, в Германии, в Израиле, в Канаде, в Бельгии, в Испании, в Швеции.

Наша история – на грани. И мы умудрились не скатиться в какую-то пошлость, в дешевую анекдотичность. Кажется, нашли золотую середину.

Моя роль в этом спектакле - муж. Отношения мужа, жены и любовницы. Это абсолютно современная история, которая случается каждый день то тут, то там. У людей, которые живут много лет вместе, случается кризис взаимоотношений. Как его преодолевают? Мужчина, после 20 лет совместной жизни, решил попробовать другое, в вы увидите, что из этого получится…

- Ведь спектакль поставлен по пьесе Михаила Задорнова. Это тоже немаловажно.

- Кончено. Миши, к сожалению, уже в живых нет. А ему наш спектакль нравился. Он даже хотел, чтобы мы с ним параллельно работали. Чтобы первое отделение – его авторский концерт, а второе – спектакль. Не сложилось. Но он, когда мы взяли эту пьесу, разрешил нам с ней делать все, что захотим. Как автор, доверил, не ограничивал нас. Одобрял и можно сказать, благословил нас.

- Прочитал в интернете отзыв на ваши роли: «Если требуется исполнить хрестоматийного негодяя, то это к Смирнитскому. Негодяев лучше сложно представить». Согласны?

- У меня больше 200 фильмов. Может быть, имеют в виду моих героев в сериалах. Там были и бандиты, и олигархи не самые хорошие.

- Есть секреты перевоплощения? Как убедительно сыграть подлеца, злодея?

- А их сейчас такое количество, что ты волей-неволей с этими людьми так или иначе общаешься. Просто надо внимательнее смотреть по сторонам. Срисовывать есть с кого (смеется).

- Роль Портоса любима и народна. Но она вас преследует всю жизнь. Какие у вас с этой ролью взаимоотношения?

- Очень ровные, хорошие. Я к этому восприятию меня как Портоса настолько адаптировался! Хотя я нигде больше не повторялся в этом качестве. Исключение – продолжение фильма про мушкетеров. Наконец, прошло столько лет, что у меня на это дело выработался иммунитет. Меня это не раздражает. Даже нравится! Ведь прошло 40 с лишним лет, а люди помнят. Значит, что-то полезное я сделал в этой жизни.

С Боярским - порядок!

- Да и сами съемки были знаковыми. Вы же на этой картине познакомились с Михаилом Боярским, который играл д’Артаньяна. Давно, кстати, с ним общались?

- Мы до сих пор близко дружим. Созванивались буквально вчера. Мы с ним на неделе несколько раз созваниваемся. Он – питерец, я – москвич. Что-то обсуждаем, переговариваем. Человеческие, семейные вопросы. Мы с ним оба немолодые люди. Вот и спрашиваем друг друга: «Как здоровье?».

- Он же недавно сделал прививку от гриппа…

- Вот по этому поводу я ему и позвонил. Я, как и многие, увидел в интернете, как он упал в обморок. Он мне сказал, что все нормально. Чувствует себя хорошо.

- Ощущение, что, когда он упал, довольно сильно стукнулся головой.

- Мне тоже показалось. Но он говорит, что все нормально, все в порядке.

- А с Вениамином Смеховым, с Атосом, когда виделись?

- Последний раз общались в начале августа на 70-летии. Миша, к сожалению, не смог приехать. А я был на торжествах. Вениамин красиво отпраздновал. Мы и у Галкина сняли передачу, посвященную ему. Сейчас он в Америке, куда поехал с женой.

- А в Инстаграме вашей супруги я увидел, что вам подарили фигурки Портоса и д’Артаньяна из «Трех мушкетеров» с удивительной портретной схожестью. Часто такие мушкетерские подарки получаете?

- Этих я поставил на книжную полку. А таких подарков полно было. У меня не только мушкетеры, но и, скажем, бойцы того времени. И статуэтки, и очень дорогие, чуть ли не музейные фигуры, и шпаги. Ой, много чего! И шляпы с перьями дарили.

- Где увидим вас в будущем? Я прочитал, что готовятся к съемкам фильма «День отца», в котором вы появитесь с Михаилом Боярским.

- На «День отца» я дал согласие. Но конкретики пока нет, сценарий я не читал. Есть и еще работы. В фильме «Казнь» у меня небольшая роль – и, кстати, роль отрицательная. Начальник следственного отдела, генерал. Это триллер, связанный с убийством. Репетирую и новые театральные проекты.

Спектакль «Хочу купить вашего мужа» (16+) пройдет в субботу, 26 сентября, на сцене «Янтарь Холла» в Светлогорске. Начало в 17:00.