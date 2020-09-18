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Комментарий ПАО Банк «ФК Открытие» по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 18 сентября

По итогам заседания 18 сентября Совет директоров Банка России принял оставить ключевую ставку без изменений
Сергей Богров
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Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»:

- По итогам заседания 18 сентября Совет директоров Банка России принял оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано сочетанием трех факторов: близостью текущих темпов показателей базовой инфляции к целевому уровню роста потребительских цен (4%), активным восстановлением деловой активности, а также сохраняющимися рисками ослабления курса рубля на фоне усиления геополитических рисков и волатильности на мировых финансовых рынках. Не исключено, что определенную роль в решении сыграла и наблюдаемая сейчас активная трансформация структуры сбережений населения, вызванная сокращением ставок по рублевым вкладам.

Оценки инфляции Банк России оставил без изменения: на 2020 г. они составляют 3,7-4,2%, прогноз на в 2021 г. составляет 3,5-4,0% и около 4,0% впоследствии. Исходя из официальных оценок недельной инфляции по состоянию на середину сентября, в настоящие момент годовая инфляция составляет около 3,7% г/г. Оценка Открытия Research по инфляции на 2020 г. составляет 3,9-4,4%, прогноз на 2021г. составляет 3,9%. Среднесрочные факторы снижения инфляции, связанные с снижением антикризисных государственных расходов и стабилизацией среднегодового курса рубля присутствуют, однако вероятность сохранения темпов роста потребительских цен вблизи целевого уровня в течении всего 2021 г. мы оцениваем как высокую. В этом случае сценарий сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% мы считаем приоритетным.

В своем пресс-релизе Банк России не исключил возможность снижения ставки на последующих заседаниях. В то же время, среднесрочные ожидания денежного рынка, выраженные через разницу в ценах соглашений о будущей процентной ставке (FRA) и 3-месячной ставки Mosprime, предполагают, что в ближайшие месяцы Банк России не будет, ни снижать ставку, ни повышать ее. И лишь долгосрочные ожидания рынка, выраженные через спред FRA 9x12 и Mosprime 3М пока по-прежнему закладывают повышение ставки на 12 б.п. Снижение ключевой ставки ниже уровня 4,00%, наш взгляд, возможно только в сценарии существенного ухудшения внутренней экономической динамики на фоне ограниченных рисков ослабления рубля (как в сценарии повторной волны коронавируса).

Экономика: Бизнес

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