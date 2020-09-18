Комментарий ПАО Банк «ФК Открытие» по ключевой ставке по итогам заседания Банка России 18 сентября

Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие»:

- По итогам заседания 18 сентября Совет директоров Банка России принял оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Как и ожидалось, решение было вызвано сочетанием трех факторов: близостью текущих темпов показателей базовой инфляции к целевому уровню роста потребительских цен (4%), активным восстановлением деловой активности, а также сохраняющимися рисками ослабления курса рубля на фоне усиления геополитических рисков и волатильности на мировых финансовых рынках. Не исключено, что определенную роль в решении сыграла и наблюдаемая сейчас активная трансформация структуры сбережений населения, вызванная сокращением ставок по рублевым вкладам.

Оценки инфляции Банк России оставил без изменения: на 2020 г. они составляют 3,7-4,2%, прогноз на в 2021 г. составляет 3,5-4,0% и около 4,0% впоследствии. Исходя из официальных оценок недельной инфляции по состоянию на середину сентября, в настоящие момент годовая инфляция составляет около 3,7% г/г. Оценка Открытия Research по инфляции на 2020 г. составляет 3,9-4,4%, прогноз на 2021г. составляет 3,9%. Среднесрочные факторы снижения инфляции, связанные с снижением антикризисных государственных расходов и стабилизацией среднегодового курса рубля присутствуют, однако вероятность сохранения темпов роста потребительских цен вблизи целевого уровня в течении всего 2021 г. мы оцениваем как высокую. В этом случае сценарий сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% мы считаем приоритетным.

В своем пресс-релизе Банк России не исключил возможность снижения ставки на последующих заседаниях. В то же время, среднесрочные ожидания денежного рынка, выраженные через разницу в ценах соглашений о будущей процентной ставке (FRA) и 3-месячной ставки Mosprime, предполагают, что в ближайшие месяцы Банк России не будет, ни снижать ставку, ни повышать ее. И лишь долгосрочные ожидания рынка, выраженные через спред FRA 9x12 и Mosprime 3М пока по-прежнему закладывают повышение ставки на 12 б.п. Снижение ключевой ставки ниже уровня 4,00%, наш взгляд, возможно только в сценарии существенного ухудшения внутренней экономической динамики на фоне ограниченных рисков ослабления рубля (как в сценарии повторной волны коронавируса).