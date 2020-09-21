Погода на неделю в Калининграде: жара до +26 и шторм на выходных

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде снова обещают жаркую неделю. К нам возвращается бабье лето!

Воздух начнет прогреваться уже с сегодняшнего дня. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник температура воздуха составит +21 градус. Дальше – больше.

Во вторник синоптики прогнозируют в Калининграде +24 градуса, в среду – до +26. Все эти дни пройдут без осадков.

Первые капли дождя упадут в четверг, но температура еще сохранится на уровне +25. Затем, по мере приближения циклона, показатели начнут снижаться. В пятницу ожидается +23 градуса, в субботу +21, в воскресенье – всего +18.

Уикенд, судя по всему, будет ненастным. Нас ждут ливни и усиление ветра. По данным портала rp5.ru, в воскресенье дело может дойти до шторма – пока прогнозируется ветер скоростью до 20 метров в секунду в порывах. Как всегда при циклоне упадет атмосферное давление – на выходных его значения составят всего 747-746 миллиметров ртутного столба.