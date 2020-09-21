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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 сентября 2020 года: число заразившихся превысило 4000 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 21 сентября
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области подтвердились еще 32 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, за три недели сентября в нашем регионе суммарно заразились 577 человек - это больше, чем было за весь август!

Калининградская область попала в список регионов, которые оказалась в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом говорится в данных эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, которые публикует «РИА Новости».

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Фото: Яндекс

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 21 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 201 126 человек, из них выявлено 4 007 случаев заражения (3 123 человека выздоровели), умерли 78, остаются под медицинским наблюдением 1 791 человек.

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