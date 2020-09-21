Участники перестрелки в Калининграде задержаны полицией

Подозреваемых задерживали при поддержке бойцов спецназа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 17 сентября во дворе одного из домов по Ленинскому проспекту в Калининграде прозвучали выстрелы. Прибывшим полицейским очевидцы сообщили о конфликте между двумя мужскими компаниями – но сами стрелявшие к тому моменту успели скрыться. Были организован их розыск, который в итоге завершился успешно.

- Более суток оперативной работы по нескольким адресам в разных местах региона дали результат, - подтвердила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Помимо изъятия вещественных доказательств, включая гильзы и само травматическое оружие, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статьи УК РФ по статье «Хулиганство» были опрошены десятки очевидцев.

Как выяснилось, четверо мужчин (по данным из неофициальных источников, это уроженцы Закавказья), отстрелявшись друг по другу, поспешили уехать из Калининграда на восток региона и там скрывались у своих знакомых. «Брали» их оперативники угрозыска, учитывая вооруженность подозреваемых, при поддержке бойцов полицейского спецназа. Не обошлось при этом без забавных эпизодов. Уже оказавшись в наручниках, обладатель пистолета «Гроза 01» поинтересовался, вернут ли ему оружие, «когда все это закончится». Видимо, стрелку было чрезвычайно жаль терять дорогостоящее (цена на него может достигать нескольких десятков тысяч рублей) оружие.

Насколько известно, за медицинской помощью в калининградские больницы пока никто с характерными ранениями не обращался. Так что, есть вероятность, что «акеллы промахнулись». Тем не менее, органы дознания и оперативные сотрудники продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.