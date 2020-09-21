Антон Алиханов: У нас нет планов демонтировать Двухъярусный мост

Похоже, у моста снова появились шансы на спасение. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 21 сентября, журналисты в очередной раз поинтересовались у Антона Алиханова, собираются ли власти принимать участие в решении судьбы Двухъярусного моста. Интересно, что ответы губернатора шли в разрез с высказанным ранее мнением вице-премьера Александра Рольбинова (тот заявлял, что мост «мешает развитию города»). Кроме Рольбинова в пользу сноса исторического моста высказывались и представители РЖД.

- РЖД не будет балансодержателем моста, - заявил Алиханов. – После того, как они построят новый мост для железной дороги, они, скорее всего, будут передавать Двухъярусный на баланс муниципалитета.

Далее губернатор рассказал, на каком этапе сейчас находится строительство дублера Двухъярусного моста:

- У нас два миллиарда федерального финансирования уже подтверждено. Бывает, что средства не всегда осваиваются другими регионами или федеральными заказчиками. Мы готовы будем принимать дополнительное финансирование по ходу четырех лет. Если его не будет, будем строить собственными силами. Считаю, что этот мост один из ключевых, это одно из самых сложных мест для транспортной системы.

- То есть, два миллиарда – это недостаточная сумма для строительства? – переспросили журналисты.

- Нет, он стоит чуть больше десяти, - ответил Алиханов. – Там очень много выносов сетей, линий высокого напряжения, коллекторов и так далее. Недешевый мост. Мы планируем заключить контракт на строительство уже в этом году. Что касается Двухъярусного моста, то у нас нет планов по его демонтажу. Он будет стоять, и тот балансодержатель, который будет определен, и займется его поддержанием в нормативном состоянии. Можно сделать из него пешеходный мост, можно музейное пространство или еще что-то.

Антон Алиханов напомнил про историю в Черняховске, где старый двухарочный мост через Инструч сохранили по решению муниципалитета. По словам губернатора, этот мост также будет использоваться как музейное пространство.

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«Сверхуникальным мост на Дачной не был»

Поскольку встреча с губернатором проходила на улице Дачной, недалеко от того места, где располагался снесенный дорожниками довоенный автомобильный мост, представители прессы вспомнили и про него.

Антон Алиханов призвал всех "перейти из режима простой критики к режиму взаимодействия". Фото: Иван МАРКОВ

- Мост стал экспонатом музея Фридландские ворота, и свою работу с точки зрения наследия и индустриального мостостроительства мы выполнили, - отметил губернатор. - Нравится ли мне, как этот мост выставлен вы музее? Я не видел, честно говоря. Но я вам честно скажу мое мнение относительно культурного наследия. Я много книг исторических читаю и советую всем почитать нашу книжку, которая описывает объекты культурного наследия. Там очень интересные есть пассажи, относительно того, как проводилась градостроительная политика после войны 1914-1918 годов. Очень много там рифм исторических. Я уже говорил, что не надо быть немцами больше, чем сами немцы. Они были достаточно практичные такие люди и подходили с очень утилитарным подходом к этим вопросам. На мой взгляд, ничего сверхуникального в этом мосту не было. Но, опять же, мы его сохранили. Вопрос, может быть, к самому музею и тем, кто управляет этим процессом, как они его выставляют. Но это мало волнующий меня вопрос, не моя компетенция. Если я буду заниматься каждым экспонатом в каждом музее, боюсь, времени не хватит ни на что более-менее серьезное. Мы создаем сейчас программу кредитования восстановления объектов культурного наследия как бизнес-проектов. Сейчас идет работа одного из благотворительных фондов с музеем Мирового океана, который запустил краудфандинговый проект с маяком в Заливино; такая же благотворительная программа прорабатывается с РПЦ, чтобы реализовывать фандрайзинговые проекты с объектами, которые не могут зарабатывать (это кирхи и другие объекты). Мне кажется, очень важно всем нам перейти из режима простой критики и постоянного какого-то обличения к режиму взаимодействия, помощи и участия своими ресурсами.