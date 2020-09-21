«Россети» создадут в Калининградской области эталонную энергосистему

Павел Ливинский подчеркнул, что программа создаст необходимые условия для социального и экономического развития области на ближайшие 50-60 лет. Фото: предоставлено компанией.

Глава «Россетей» Павел Ливинский и губернатор Калининградской области Антон Алиханов обсудили реализацию пятилетней программы реконструкции и развития электросетей области. Объем ее финансирования превысил 22,1 млрд рублей – она стала самым масштабным проектом «Россетей» в рамках одного региона.

- «Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация», – сказал Павел Ливинский. Он также подчеркнул, что сейчас реализуется программа, которая создаст необходимые условия для социального и экономического развития области на ближайшие 50-60 лет.

До конца 2020 года будет завершена реконструкция пяти ключевых центров питания.

- Благодаря внедрению цифровых решений вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек, – сказал глава «Россетей».

Реализация программы началась в 2016 году. Были построены и реконструированы восемь подстанций и свыше 1,5 тысяч километров ЛЭП, а сети городов, расположенных в прибрежной зоне области, перевели на напряжение в 110 кВ.

Стоит отметить, что в регионе создали первый в России цифровой район электрических сетей (РЭС). К концу года планируется сделать все РЭСы «Россети Янтарь» цифровыми. Сейчас этот проект масштабируется на всю страну.

По словам Антона Алиханова, для Калининграда важен фактор энергетической безопасности и независимости энергосистемы. Фото: предоставлено компанией.

Также в этом году «Россети» приведут почти 100 км немецких сетей 0,23 кВ к стандартному 0,4 кВ. и закончат реконструкцию пяти подстанций 110 кВ. На подстанциях «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки», «Багратионовск») будет внедрен комплекс цифровых решений, а их мощность увеличится на 60%

- Современная сетевая инфраструктура – базовое условие для привлечения инвестиций в регион, развития экономики и создания рабочих мест. Для Калининграда также важен фактор энергетической безопасности и независимости энергосистемы. Мы уже видим практический эффект от проектов «Россетей» – энергетика стала надежнее и доступнее, – сказал Алиханов.

В числе знаковых проектов можно назвать выдачу мощности 4 теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов ЧМ по футболу-2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, подключение индустриального парка «Черняховск».