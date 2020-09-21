«Мелочи нам не помешают»: В Калининграде открылось двустороннее движение по улице Гагарина

Общая стоимость работ составила 160 млн рублей. Фото: Иван МАРКОВ

С понедельника, 21 сентября, открылось двустороннее движение по улице Гагарина. Ранее от улицы Молодой Гвардии выезд из города по магистрали был перекрыт, теперь улица работает в обоих направлениях.

На месте, где собрались дорожники, чиновники мэрии и правительства, еще недавно стояли несколько домов. Сейчас же отсюда в сторону Московского проспекта была «прорублена» Восточная эстакада. Неподалеку от официальной делегации обсуждали план «похода на губернатора» жители соседних домов: движение еще не было запущено, а перемены в их жизни уже наступили – автомобильный шум стал в разы громче, и компенсационных насаждений взамен вырубленных деревьев люди тоже не успели заметить.

Кортеж губернатора (сам Алиханов сидел за рулем) появился со стороны Шатурской. Первым отчитываться вышел председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Олег Кутин. Во время своего доклада Кутин заявил, что оставшиеся «мелочи» мешать движению не будут, и дорогу можно открывать:

- У нас тут на 160 миллионов рублей были выполнены работы по асфальто-бетону, четыре полосы движения, тротуары с обеих сторон, велодорожка, остановочные павильоны, новое освещение. В принципе, все работы выполнены в срок и, на наш взгляд, достаточно качественно.

Хотя Кутин и сообщил, что все готово к открытию, убирать с проезжей части «кирпич» рабочие не торопились.

- Но светофор у нас уже подключен, и перевозчики у нас уведомлены, что с сегодняшнего дня они поедут по Гагарина в обе стороны, - уверял вице-мэр.

- Может, общественный транспорт все-таки с завтрашнего дня поедет? – усомнился Антон Алиханов.

- С сегодняшнего, - неуверенно ответил Кутин.

- Городской - с сегодняшнего! – шагнула вперед министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. – А вот межгород завтра.

- Ну, тогда давайте запускать, отлично, - ответил Алиханов.

За минуту до отъезда губернатора к нему выскочил «засадный полк» жителей улиц Гагарина и Молодой Гвардии.

- Нам нужен шумозащитный экран! – пожаловалась одна из делегаток. – И компенсационное озеленение должно было быть. Нам и так какое-то минимальное обещали, но и его пока не видим.

- Так, подождите, - прервал Алиханов. – Минимальное, максимальное… Оно будет таким, какое должно быть по закону.

- У нас контракт не закончен, - пришла на помощь шефу Елена Дятлова. – Озеленение проводится в осенний период. По-моему, 258 деревьев по улице Гагарина высадят. А вот по поводу шумозащитного экрана посмотрим. Мы проходим экспертизу еще.

- Ну, у нас же ни балкон, ни окна не открыть теперь! - взмолились жители.

Глядя на губернатора, мэр Алексей Силанов пояснил:

- Мы с жильцами этот вопрос отработаем. Они еще хотят, чтобы их в федеральную программу благоустройства дворов включили.

СПРАВКА «КП»

Справились за год

Реконструкция улицы Гагарина и стыкующейся с ней улицы Шатурской в поселке Васильково началась еще в ноябре 2018 года. На Шатурскую был потрачен год, и еще год на Гагарина (вместе с развязкой Восточной эстакады). Планировалось, что работы будут завершены к октябрю. Собственно, со всеми недоделками будет покончено как раз к этому сроку.

Реализация проекта по строительству развязки с Восточной эстакадой позволило соединить Московский проспект с улицей Гагарина и Артиллерийской.