Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 сентября 2020 года

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На протяжении девяти дней подряд число новых случаев заражения коронавирусом в нашей области не опускается ниже 30. С начала пандемии в регионе выявили уже 4 007 зараженных (3 123 человека выздоровели, 79 умерли).

За минувшие сутки в Калининградской области COVID-19 диагностировали у 34 человек. У 24 заболевание протекает в форме ОРВИ, у 10 диагностирована пневмония (в том числе одна тяжелая форма).

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 202 787 человек, остаются под медицинским наблюдением 1 852 человека.