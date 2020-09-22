«Коронавирус внес свои коррективы»: Алиханов объяснил, почему правительство не купило новые автобусы

На новые автобусы правительство было готово потратить 250 млн рублей. Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил о готовности региональных властей вкладывать деньги в приобретение автобусов для Калининграда.

По словам главы региона, у городского бюджета высвобождается 350 миллионов рублей, которые мэрия тратила на лизинговые платежи по автобусам. Алиханов также пояснил, что вопрос совместной покупки транспорта уже обсуждался с мэром города Алексеем Силановым.

- Мы были готовы уже в этом году тратить порядка 250 миллионов рублей из регионального бюджета. Планировали на эти деньги взять еще несколько автобусов, а городские средства направлять на реконструкцию и приобретение новых трамваев (в том числе в лизинговых схемах) и реконструкцию путей, запуск новых или перезапуск старых маршрутов, - заявил Алиханов.

Правда, тут же губернатор признался, что «коронавирусная инфекция внесла свои коррективы» в эти планы.

- Что касается регионального бюджета, то, скорее всего, 2021 год мы в этом вопросе пропустим, - добавил он.

Впрочем, Алиханов добавил, что «если будут хорошие предложения» банков и компаний-производителей, то, может, деньги на новый транспорт и появятся.

- Несомненно количество автобусов будет увеличиваться. Желательно, кратно, - заключил губернатор.