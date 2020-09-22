«Необычайно красивое небо»: почему Калининград накрыли «волшебные» облака и как часто такое бывает

Белогривые барашки... Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 21 сентября, под вечер было необычайно красивое небо. Рябые облака закрыли все небо, словно кружевным платком. Калининградцы, восхищаясь непривычным природным явлением, тут же заполнили социальные сети фотографиями. Снимки, надо сказать, получались красивые даже на самую простенькую камеру смартфона.

Интересно, что и на следующий день во вторник волнистые облака пришли снова. На этот раз в утренние часы.

- То, что мы видели – высоко-кучевые облака. Небо же постоянно в динамике. На этот раз сложились погодные условия, благоприятные для формирования таких облаков, - говорит кандидат географических наук Дара Гаева из БФУ имени И. Канта.

Такое красивое небо мы видим нечасто. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Она отмечает, что существует градация степени покрытия небо облаками.

- В этом случае она была 6-9 баллов по 10 балльной шкале. Это облака среднего яруса. Средняя высота (граница таких облаков) – до 6 км. Они могут образовываться как при растекании мощных кучевых облаков, при инверсиях воздуха, и конвективных движениях воздуха, - говорит Дара Гаева.

Вот видите, какие сюрпризы в этом году преподносит нам теплая осень. Мы не часто обращаем внимание на небо. А такие красивые облака просто нельзя было не заметить. Наконец, горожане выучили новый для себя термин - высоко-кучевые облака.