Золотые кадры: На АВТОТОР назвали лучших по профессии

Финалисты разделили внушительный призовой фонд в 540 тысяч рублей. Фото: предоставлено компанией.

Конкурс «Лучший по профессии» АВТОТОР проводит уже 16 лет. В этот раз в отборочном этапе участвовали 2,5 тысячи человек - почти 70% всех работников компании! В финал, который состоялся в минувшую субботу, вышли 36 самых-самых.

- Мир быстро меняется, еще быстрее меняются технологии, - напомнил участникам конкурса старший вице-президент - исполнительный директор «АВТОТОР Холдинг Менеджмент» Владимир Чапля. - Возможно, уже через 10 лет на нашем предприятии исчезнут некоторые специальности, уступив место новейшим кибер-системам, умным материалам и методам их обработки. Но кто точно будет всегда - это люди, лучшие в своем деле, которые ежедневно, по миллиметру, двигаются по пути развития, улучшения производительности, качества и дизайна продукта. Сегодня на АВТОТОР - день таких людей!

Свое приветствие участникам конкурса направил губернатор Антон Алиханов. Он отметил, что АВТОТОР сохраняет позиции в отрасли и во многом это «результат значительного внимания, которое уделяется уровню профессиональной подготовки сотрудников».

Так проходили соревнования контролеров ОТК... Фото: предоставлено компанией.

Испытания, которые предстояло пройти финалистам, со стороны могли показаться невыполнимыми. Нужно было, например, сварить крышу новейшего кроссовера KIA Seltos всего за 6 минут. А за 10 - провести тщательную проверку готового автомобиля и отыскать даже самые мелкие и незаметные глазу дефекты. Слесари механосборочных работ за то же время должны были обтянуть нижнюю подушку коробки передач и установить защиту на днище KIA Soul. И участники конкурса справились с этими заданиями блестяще! Скорость, точность и качество остаются главными принципами работы предприятия уже больше четверти века.

Единственная девушка в мужской компании победителей - контролер ОТК Анастасия Зубарева - в конкурсе участвовала впервые и сразу же выиграла.

- Конечно, я очень хотела победить, - говорит Настя. - Самым сложным оказалось тестирование, где нужно было ответить на 30 вопросов, а остальное - это наша обычная ежедневная работа. Победа в конкурсе для меня - стимул совершенствоваться дальше, научиться чему-то новому.

... а так - у слесарей механосборочных работ. Фото: предоставлено компанией.

С коллегой согласен и другой триумфатор - транспортировщик-комлектовщик Дмитрий Подольский.

- После победы я не собираюсь стоять на месте, буду развиваться и надеюсь на продвижение по карьерной лестнице, - делится планами Дмитрий. - АВТОТОР дарит уверенность в завтрашнем дне.

Общий призовой фонд конкурса составил 540 тысяч рублей. За третье место участники получили премию в 15 тысяч рублей, за второе - 25, а за первое - 50. Несмотря на пандемию и ее экономические последствия, снижать размер призовых на АВТОТОР не стали. Равно, как не изменился и объем всех остальных обязательств - при том, что социальный пакет компании уже много лет и так является один из самых значительных в Калининградской области. Высокий уровень соцгарантий прописан в Коллективном договоре, благодаря которому автоторовцы получают все положенные надбавки к зарплате и премии, специальные выплаты на подготовку детей к школе, содействие в решении жилищных вопросов (скоро начнется строительство жилого комплекса для работников) и многие другие виды помощи. И самое главное - в этом можно было убедиться на финале конкурса «Лучший по профессии» - на АВТОТОР удалось создать действительно сплоченный коллектив, где есть победители, но никогда не бывает проигравших.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители конкурса-2020

Водитель погрузчика - Андрей Антонов

Контролер качества - Анастасия Зубарева

Маляр - Павел Гребенников

Сварщик машин контактной сварки - Алексей Матвеев

Слесарь механосборочных работ - Андрей Байкин

Транспортировщик-комплектовщик - Дмитрий Подольский