Коронавирус в Калининграде, последние новости на 23 сентября 2020 года

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Вчера главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал восемь регионов страны, где растет число зараженных коронавирусом. Калининградской области в этом списке не оказалось, однако цифры все еще вызывают тревогу. Уже 10 дней подряд прирост новых случаев не опускается ниже 30 за сутки. При этом на карантин попал еще 61 человек - общее число находящихся под медицинским наблюдением достигло 1852-х.

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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 22 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 202 787 человек, из них выявлено 4 041 случай заражения (3 159 человек выздоровели), умерли 79.

Вчера главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал восемь регионов страны, где растет число зараженных коронавирусом. Калининградской области в этом списке не оказалось, однако цифры все еще вызывают тревогу. Уже 10 дней подряд прирост новых случаев не опускается ниже 30 за сутки. При этом на карантин попал еще 61 человек - общее число находящихся под медицинским наблюдением достигло 1852-х.