Три секунды до сотни: Как я рассекал по Калининграду на «Тесле» за 10 миллионов

Умная «Тесла» влюбляет в себя с первого взгляда. Внешне сдержанная, а внутри - сумасшедшая энергия! Фото: Александр КАТЕРУША

Как выяснили в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда», по неофициальной статистике, в нашей области около 15 электромобилей. Для сравнения – в Приморском крае больше тысячи электрокаров, львиная доля из них это бэушные «Nissan Leaf». Всего же в стране около 5 тысяч электромобилей – мало по сравнению с Европой и Китаем.

В Калининграде всего четыре самых знаменитых и крутых электромобиля «Teсла» (в России они стоят от 3,5 млн рублей до 10 млн рублей за топовую версию). Это две «Tesla Model X», у которой двери открываются наверх, и две «Tesla Model S». С калининградцем Романом, владельцем S-ки топовой версии 2018 года выпуска мы встретились после эфира. Он не только показал свою удивительную машину, но и прокатил нас на ней.

Кто понимает – оценит!

Внешне черная «Tesla» достаточно спокойная, сдержанная.

- Машина неброская, в отличие от «Феррари», например. Или вот, у меня был «Бентли» и реакция у всех была: «Ого!». «Теслу» многие не понимают, но кто понимает, оценит! – говорит Роман.

У электромобиля сразу два багажника. В небольшом переднем хранятся провода и переходники для зарядки. В большом заднем есть возможность установить два детских кресла.

Дверные ручки плавно выдвигаются, розетка для зарядки сбоку, на том месте где у обычных авто крышка бензобака.

Заряжать «Tesla» можно на электрозарядных станциях. Всего в Калининградской области их шесть. Из них две в Калининграде - на территории гостевой парковки «Россети Янтарь» на улице Театральной и на территории парковки отеля «Ибис». Еще есть в Светлогорске на территории санатория «Энергетик» и на территории ФОКа «Янтарь», в Янтарном - на парковке у администрации, на Куршской косе - на пешеходном маршруте «Дюна Эфа». Стоимость 1 киловатт-часа обойдется на такой станции в 15 рублей. Можно зарядить машину и просто у себя дома. Тут вместо 15 заплатите 4 рубля.

- Заряжается дома за 4,5 часа, заряда хватает на 430 километров. Обходится это в 320 рублей. В области, деревенской местности, тариф еще ниже. На станции же выходит около 1000 рублей, - говорит Роман.

Все может сама

Поражает и лаконичность внутреннего оформления машины. Потолок, стены и часть приборной панели обшиты алькантарой (это люксовый материал вроде замши), тут же использован карбон. Натуральная кожа на сиденьях. Приятный запах новой машины.

- Эту машину мы купили в Берлине, - рассказал Роман. - Получилось так, что мы с женой много лет ездим на «Мерседесах», и вот, искали что-то новое, интересное. Увидели «Теслу» в Германии и влюбились.

Техобслуживание делается раз в 80 тысяч километров. Тормозные колодки меняются раз в 150 тысяч.

- Я всю жизнь проездил на хороших «Мерседесах», теперь сажусь в «Мерседес» как в наказание. «Teсла» - это слом сознания, - уверяет Роман.

Большинством функций можно управлять через большой сенсорный экран. Фото: Александр КАТЕРУША

Машина очень умная и напичкана электроникой. Например, в зависимости от состояния дорожного покрытия она сама регулирует клиренс (дорожный просвет).

- На проспекте Мира уложена брусчатка. Машина запоминает, что там не очень ровная дорога. Подъезжаешь, и она сама поднимается. Ход подвески порядка 12 см, - рассказывает Роман.

В салоне машины две кнопки: «аварийка» и «открыть бардачок». Все остальное управляется через большой сенсорный экран. К сожалению, на английском - русскоязычного меню нет.

Машина сама паркуется, сама ищет заправки. «Тесла» привязана к «Айфону», команды может принимать удаленно. Например, выезжает с парковки к хозяину. И все в этом духе.

Увы, часть функций «Теслы» в России ограничены из-за санкций. Тут история интересная. Как на «Айпад» или «Айфон» на «Теслу» тоже регулярно присылают обновления. Бывает, что после их установки в России некоторые возможности становятся недоступны. Как рассказал Роман, они специально не устанавливали обновление и надеялись обновиться как-нибудь на территории Евросоюза. А потом где-то в Калининграде «Тесла» поймала Wi-Fi и запустила обновление. После него, например, электромобиль перестал сам распознавать красный сигнал светофора и тормозить. Получается, для всего мира обновления «Теслы» это улучшение, а у нас в стране – ухудшение. Зато когда на Куршской косе подъезжаешь к границе с Литвой, включаются другие функции, по-другому начинает работать навигация.

Вот это разгон!

И все же одна из главных фишек «Теслы», в которой мы прокатились – это разгон. 711 лошадиных сил! Режимы вождения: спокойный, спортивный, сумасшедший и сумасшедший плюс. Ощущения невероятные. С места электрокар стартует и разгоняется невероятно быстро. Внутри все сжимается, и ты не успеваешь понять, как спидометр показывает уже 140-160 километров. Ни шума, ни тряски!

- Разгоняется быстрее, чем боевой истребитель. Новые СУ-37 набирают 100 километров за 3,5 секунды, моя машина- за 2.8, – спокойно говорит Роман. - В 2021 году выпустят новый «Tesla Roadster». Там вообще будет пуля – разгон до сотни за 1,9. А если купить дополнительную опцию, то разгоняться будет за 1.1 секунду! Для сравнения, «Формула-1» достигает скорости 100 км за 1.6 секунды. У жены был «Мерседес» С-класса и на скорости 100-110 уже напрягаешься. На «Тесле» же едешь 140 и вообще держится как вкопанная, потому что центр тяжести очень низкий – самая тяжелая деталь в машине внизу, это аккумулятор-плита. А еще можно «зацепиться» за впереди идущей машиной и «Тесла» будет ехать за ней. Мы так в Палангу ездили – настроили, и машина следовала за друзьями, которые «шли» впереди нас. Мы в это время в телефонах сидели.

В Калининграде мы испытали автопилот и в пробках. Остановились – поехали, остановились – поехали. «Тесла» сама держит заданную тобой дистанцию. Можно, опять, же сидеть в телефоне или спокойно болтать с пассажирами. Интересно, что если в пробке кто-то захочет протиснуться в ряд впереди «Теслы», то она вежливо пропустит.

Всего у машины 14 датчиков и один мощный радар. Автомобиль не даст зацепить высокий бордюр, замечает велосипедистов и мотоциклистов, которые проезжают мимо.

- Реагирует на любое препятствие. Вплоть до того, что если лежит кирпич на дороге, радар видит его. Система, если понимает, что машина не может уйти, то максимально ее поднимает. Если видит, что все равно бьет, то под капотом выстреливает специальный конус, который выбивает предмет из-под днища, – поясняет Роман.

При всей этой крутости «Тесла» не тратит ни доллара на рекламу машины. Политика компании такая – клиент купил электрокар и рассказал о нем другому.

- Сейчас «Тесла» делает новую батарею. Илон Маск сказал, что они просто убьют всю конкуренцию! – говорит Роман.