В Калининградской области обнаружили два сбитых советских штурмовика с останками летчиков

Есть надежда установить имена героев по фрагменту брони с номером. Фото: Руслан Хисамов

Неподалеку от поселка Черепаново в Светловском городском округе обнаружили место падения сразу двух советских боевых самолетов - штурмовиков Ил-2 с останками пилотов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России, добавив, что сотрудники ведомства оказали содействие поисковикам.

Как выяснил корреспондент «Комсомолки», в Черепаново работал поисковый отряд «Совесть». Его руководитель Руслан Хисамов рассказал, что первые зацепки появились еще несколько месяцев назад.

- Изначально на фрагменты одного самолета наткнулись сотрудники предприятия «Форпост Балтики», проводившие разминирование на этом участке. Они и обратились к нам.

После получения официального разрешения на работы поисковики нашли фрагменты амуниции одного из летчиков и его останки.

- При летчике не было никаких опознавательных знаков, поэтому пока не удалось установить его личность, - продолжает Хисамов. – Однако у нас есть фрагмент брони с номером. Если подтвердится, что это номер самолета, то получится понять, кто конкретно в нем находился.

Буквально в ста метрах от места падения этого штурмовика была воронка, в которой поисковики нашли фрагменты еще одного ИЛ-2. И рядом - также останки летчика!

- Опознавательных знаков нет, но одна деталь все-таки имеется – пуговицы летчика морские. То есть, скорее всего, штурмовик относился в авиации Балтфлота, - говорит Хисамов. – Работы по второму самолету усложняются тем, что при падении в нем рванул боекомплект, и вся местность вокруг буквально испещрена осколками авиабомб. Сложность определения самолета без номеров и опознавательных знаков еще и в том, что в 1945-м на этом участке было сбито пять штурмовиков ИЛ-2.