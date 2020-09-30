Отсутствие конкуренции и пошлины: Почему в Калининграде резко подорожал сахар

"Драконовские" пошлины и алчность производителей и перекупщиков оставили регион без дешевого сахара Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области резко подорожал сахар. К концу сентября разброс цен в магазинах составил от 49 рублей за килограмм в сетевых магазинах и 60 рублей и выше за килограмм в несетевой рознице, и это, судя по всему, еще не предел. По данным Калининградстата, с начала года сахар в области подорожал почти на 20 процентов.

О предстоящем подорожании сахара заговорили в прошлом году, когда в Евразийскую экономическую комиссию поступило предложение запретить с 1 января 2020 года беспошлинный ввоз сахара в особые экономические зоны ЕАЭС. В Калининградскую область, с учетом ее географического положения, выгоднее было ввозить сахар из европейских стран, где конкурентный рынок. «Евразийский» же сахар, с учетом транспортных расходов, был дороже.

Сейчас торговая сеть «Спар-Калининград» ввозит сахар только из России, так как весь остальной сахар облагается высокими таможенными пошлинами, рассказал «Комсомолке» заместитель генерального директора торговой сети Алексей Елаев.

«Мы зависим от российских производителей и российских оптовых поставщиков. Они существенно подняли цены в этом году – больше, чем на 30 процентов. Объясняют это тем, что у них в этом году на 14% сократилось производство сахара, так они покрывают свои убытки. Сейчас оптовая цена на неупакованный сахар в Москве составляет от 45 рублей за килограмм. Мы будем увеличивать цены только на новые партии, на старые – не будем, но это всего несколько дней торговли», - сказал Алексей Елаев.

Ввести сахар из-за рубежа не вариант – с этого года он облагается, как отметил представитель торговой сети, драконовским пошлинами - 240 долларов за тонну.

«При этом, цена тонны сахара на Лондонской бирже – 367 долларов, в России оптовая цена превышает 550 долларов за тонну… Но мы не можем завести товар из-за рубежа, потому что он облагается такими пошлинами», - добавил Елаев.

На европейском сахаре работала и кондитерская отрасль области, это позволяло конкурировать с производителями из «большой» России. Год назад калининградские пищевики выступили против введения заградительных пошлин, однако их не услышали. Так что не исключено, что цены на сладости в ближайшее время пойдут вверх.

«До осени прошлого года мы на 90% работали на импортном сахаре, который был на 3-7 рублей дешевле российского, - рассказал «Комсомолке» директор кондитерской фабрики «Шоколатье» Александр Чуев. - Введение пошлин для нас было не так заметно, потому что в России в прошлом году было перепроизводство сахара, и цены на российский сахар упали, он стал дешевле, чем европейский. К тому же, в Европе был плохой урожай. Сейчас ситуация кардинально изменилась, цены стали резко расти. Еще два месяца назад цена была 32-35 рублей, доходило до 37, потом сахар стал дорожать чуть ли не каждый день. Мы не остановили производство, но какая будет ситуация даже через месяц, сложно сказать».

Только цифры

Цена на сахар на Лондонской бирже на 30 сентября - 367 долларов за тонну, или 28 626 рублей.

Отпускная оптовая цена в Москве (нефасованный, от 10 тонн) – 45 000 рублей.