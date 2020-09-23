Истории первых переселенцев: «В 10 лет я уже сидел за рулем и развозил грузы по поселку»

Медведевы и семья бакенщика на лодочной прогулке по Преголе. Фото: семейный архив.

История «вынырнувшего» деда

Новый герой нашей рублики «Истории первых переселенцев» - житель поселка Низовье Александр Иванович Медведев. В Калининградскую область шестилетний Саша переехал вместе с родителями в 1949 году из Киргизии, но первым из его семьи в новый западный регион отправился дед Антон Данилович Медведев.

- Поначалу сюда направляли только по партийной линии, а дед был коммунистом, работал инженером на кожевенном заводе во Фрунзе (сегодня Бишкек – Ред.). В Киргизии он, кстати, оказался после раскулачивания, а до этого жил в Омской области, - объясняет Александр Иванович.

Дед Антон Данилович с женой Фото: семейный архив.

Подробностей запутанной биографии Антона Даниловича в семье Медведевых никто не знал и не знает. Однако родственникам было известно, что отец Антона Даниловича переехал в конце позапрошлого века под Омск из-под Полтавы вместе с другими крестьянами и построил там село Андреевка. Вероятно, переселение было связано с началом строительства Транссибирской магистрали, во время которого правительство поощряло переселенчество в восточные губернии.

- Уже при советской власти зажиточная семья деда попадала под раскулачивание. Когда пришли к соседям, в семье смекнули, что приедут и к ним. Ночью они погрузили свое добро на подводы и поехали в сторону Казахстана. Я не знаю, как так случилось, но, несмотря на арест в конце 30-х годов, дед как-то «вынырнул» из той истории, его приняли в компартию, он стал инженером и жил со своей семьей в Нарыне, в Киргизии, - говорит Александр Медведев.

«Иван, приезжай, тут все дают!»

Во время войны Антона Даниловича на фронт не призвали – у него была катаракта, а его сын Иван Антонович попал на передовую, был тяжело ранен под Москвой и комиссован по ранению домой, в Киргизию. Там он сначала работал шофером в Нарыне, а потом вместе с семьей переехал во Фрунзе.

После войны Антона Даниловича отправили на восстановление хозяйства Калининградской области и, как только появилась возможность, он сделал вызов семье своего сына.

- Дед поселился в Низовье и стал начальником сельснаба Гурьевского района, то есть, через его руки проходили все запчасти для сельхозтехники, присылаемой в район. Он написал моему отцу: «Иван, приезжай, здесь благодать, дома, деньги и скот дают». Когда мы приехали, корову нам действительно выдали, по 300 рублей на нос выплатили. Поросят купили за копейки. Также дед устроил отца в училище инструктором по вождению.

Выбирать дом также помогал Антон Данилович.

- В 1949 году с этим уже было туго, потому что переселенцы за два с лишним года успели занять лучшее жилье и даже успевали переходить из одного дома в другой. В крупных населенных пунктах почти все было занято, поэтому мы поселились на хуторе в Воробьевке, в трех километрах от Низовья, - вспоминает Александр Иванович.

Мать Александра Медведева Таисия Федоровна у здания техникума в Низовье. Фото: семейный архив.

В Воробьевке Медведевы не прожили и года.

- Отцу предложили из училища перейти в колхоз. Но была существенная разница: в колхозе начисляли трудодни, а в училище платили деньги. Нас у родителей трое было: я, младший брат Толя и сестра Галя, на отцовскую зарплату нас еще как-то можно было прокормить, а дети колхозников постоянно недоедали. В итоге, из-за того, что отец отказался уйти в колхоз, его попросили переселиться в Низовье. Пришлось нам отдать хороший дом в Воробьевке переселенцам из Кировской области и съехать на съемную квартиру в Низовье.

Конец родственных отношений

Вскоре Медведевых «уплотнили» - к ним в квартиру подселили учительницу.

- Я до сих пор удивляюсь, как мы тут помещались, потому что сейчас я живу один, и мне тесно, а тогда дальнюю комнату еще занимала учительница немецкого языка Галина Анатольевна. Нам, получается, оставалось две крохотные комнатушки на пятерых.

Был момент, когда Медведевы могли улучшить жилищные условия за счет состоятельного деда Антона Даниловича. Из Низовья его отправили на работу в Советск, также на пост районного начальника сельснаба. Однако Антон Данилович свой добротный дом сыну и его семье передавать отказался.

- Вообще дед не очень нас жаловал. Такое ощущение, что жил он по какой-то американской системе, - вспоминает Александр Иванович. – Он, вероятно, считал, что своим вызовом в Калининградскую область и первыми хлопотами по организации переезда уже оказал нам помощь, и ее было достаточно. Не помню, чтобы дед ласкал нас – такого не было никогда, и мы к нему также не ласкались. К тому же, дед знал, что брат моей матери, Анатолий Федорович Дубинин, ходивший в геологические экспедиции, иногда высылал нам деньги. По его мнению, в помощи мы больше не нуждались. Мама говорила, что однажды дед нам буханку хлеба подарил – это был единственный его подарок.

Контакты с Антоном Даниловичем, уехавшим в Советск, практически оборвались.

- К деду в Советск я ездил, по-моему, всего один раз, он жил на въезде в город. Очень хорошо жил. Помню, что вторая жена деда, которую он с собой из Фрунзе привез, была очень строга и ревнива к родне. А через некоторое время контакты с дедом и его женой у нас и вовсе оборвались - в конце 60-х они перебрались в Тольятти. Мы даже не знали, когда он умер.

За «баранкой» с 8 лет

Зато отец Александра Ивановича был полной противоположностью. Рядом с домом он высадил небольшой сад, в котором соорудил избушку, где собирались душевные компании.

Медведевы в гостях у бакенщика. Фото: семейный архив.

- Отец особенно дружил с бакенщиком, работавшим на Преголе. Мы с пацанами тоже к этому бакенщику бегали, у него можно было покататься на лодках. Переплывали реку, просили лодки, и он спокойно всем давал.

Семья Медведевых. Александр - крайний справа Фото: семейный архив.

Александр Иванович вспоминает, что в 50-х взрослые доверяли детям не только лодки, но и более серьезный транспорт.

- Я как за руль полуторки сел лет в 8 или 9, так больше из-за него не вылезал. Когда мне 10 лет исполнилось, отец стал отпускать меня в нерабочее время помогать жителям Низовья на его машине. Он в этом отношении авантюристом, конечно, был. Я техники не боялся, да и других грузовиков в поселке, по-моему, не было, поэтому я возил навоз, сено, картошку, еще что-то. Еще помню, как в Низовье привезли первый грузовик ЗИС-150. Им я тоже довольно быстро овладел. Правда, запомнился такой эпизод: на этой машине мы с отцом и братом поехали на поле – разбрасывать навоз. Я сидел в кабине, а отец с Толиком с вилами в кузов забрались. Я к новой машине привыкнуть еще не успел, поэтому резко с места двинулся и в навозе вывалял обоих.

Иван Антонович не был сурового нрава, но один раз своего сына все-таки наказал.

- В Низовье развалин практически не было, потому что немцы из поселка быстро убежали. Но один разрушенный дом все-таки имелся. Мы с пацанами на этих развалинах ползали, искали кафель, посуду, в общем, все, что можно было разбить - нравилось нам это дело. В центре руины высилась небольшая железобетонная будочка, вход в подвал, и одному из пацанов в туалет приспичило. Он за этой будочкой и спрятался. А я на крышу будочки печные изразцы швырял, и один кусок свалился и голову парню пробил. Папка его пришел к нам и скандал устроил. Это был единственный раз, когда отец меня ремнем отлупил.

«Работу менял больше сорока раз»

В 17 лет Александр Иванович поступил в институт. Тогда же он стал работать на заводе № 820, получившем название Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».

- Не выдержав нагрузки, я перестал ходить на занятия. Таких ребят много было. Но они потом восстанавливались в институте, а я же из деревни приехал, и мне ни кто не подсказал, что так можно делать. После армии я снова поступил на учебу, но у меня начался странный период в жизни – на работе я никак не уживался с начальством. Только в трудовой книжке у меня записано 37 приемов на работу, и еще штук 5-6 туда не записано.

Мать Таисия Федоровна была домохозяйкой, но когда семье приходилось туго, она также выходила на подработки: в бухгалтерии, завхозом в школе.

Во время работы в Низовском среднем профессионально-техническом училище Александр Медведев познакомился с Андреем Бариновым, будущим создателем музея «Вальдавский замок».

- Пацаны, жители и черные копатели Андрею столько носили всяких артефактов, что вскоре скопилась серьезная коллекция. Мы сели втроем: я, Андрей и жена его, и решили делать экспозиции в учебном корпусе, потом музей переехал в помещения замка Вальдау.

Александр Медведев у замка Вальдау. Фото: Иван МАРКОВ

В июле 2016 года Андрей Баринов скончался, но его музей продолжает работать. Время от времени там проводит экскурсии и Александр Медведев.