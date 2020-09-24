ПАО Банк «ФК Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей

С 22 сентября 2020 года клиенты банка «Открытие» - владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка.

Клиентам банка стали доступны сервисы онлайн-конверсии по биржевым котировкам и совершение платежей по QR-кодам. Кроме того, клиенты могут просмотреть историю выставленных счетов на оплату. Новая версия мобильного приложения «Бизнес-Портал» опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market 22 сентября.

«Владельцы бизнеса все чаще пользуются мобильными приложениями банков, растут требования к их функциональности и удобству. Поэтому при работе над обновлением мы в первую очередь ориентировались на оценки и отзывы клиентов. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят обновление», — прокомментировал Виталий Сытников, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка «Открытие».

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк «Открытие» предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.