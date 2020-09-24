5 советов для тех, кто желает трудоустроиться, но сталкивается с отказами

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова призывает именно погружаться в процесс поиска работы. Что это значит?

- В среднем, поиск работы занимает три месяца, - говорит специалист. - Разумеется, кто-то находит новый вариант для занятости гораздо быстрее, кому-то может потребоваться гораздо больше времени. Например, если речь идет об IT-специалистах, представителях сферы продаж, дизайнерах диджитал-маркетологах или рабочем персонале, то решить вопрос с трудоустройством можно за несколько недель. Поиски работы в банковском секторе, сфере высшего менеджмента, автомобильного бизнеса может существенно затянуться. Нужно понимать, что многое зависит не только от самого кандидата – его профессиональной принадлежности, уровня желаемой позиции и зарплатных ожиданий, опыта работы, профессиональных навыков и компетенций, но и от положения дел в конкретной отрасли бизнеса, востребованности специалистов на рынке труда. Эти факторы многие соискатели просто не берут в расчет, хотя они очень важны.

Совет 1.

РАСШИРЯЕМ КАНАЛЫ ПОИСКА

Фокусируемся на правильной стратегии поиска работы. Проактивная жизненная позиция и позитивный настрой существенно увеличивают шансы на получение если не работы мечты, то достойного предложения от работодателей. Нужно задействовать все возможные инструменты поиска работы, откуда может прийти информация о вакансиях, и профессиональные связи – сообщества, группы, и специализированные каналы в социальных сетях и мессенджерах с подборками предложений о работе, и карьерные ярмарки, форумы, сайты самих компаний – потенциальных работодателей. Можно обратиться в центры занятости, кадровые агентства и оповестить всех друзей и родственников о желании найти новую работу. Чем больше каналов поиска мы задействуем, тем более предсказуем конечный результат.

Совет 2.

ВАРИАНТ «УДАЛЕНКА»

Все больше появляется вакансий с так называемой удаленкой – и это хороший вариант для временной занятости или подработки, на который обращают внимание немногие. Правда, очень важно фильтровать вакансии, как и работодателей. Поскольку в кризисное время активизировались мошенники. Нужно быть аккуратным в отношении разглашения персональных данных, подписания различных бумаг, не соглашаться на инвестирование собственных денег в проекты. Ни одна компания не вправе брать деньги с кандидата ни за собеседование, ни за трудоустройство!

Совет 3.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!

Аналитика – еще один важный инструмент в руках соискателя. Стоит следить за ситуацией на рынке труда, например, есть бесплатный аналитический сервис «Индекс HeadHunter», который позволяет оценивать положение дел в конкретном регионе в разных разрезах. Можно анализировать вакансии – что требуют работодатели и создавать чек-листы, что еще можно подтянуть в профессиональном плане. Постоянное обучение – это то, что сегодня особенно важно. Причем мы не говорим исключительно о длительных курсах, это могут быть экспресс-интенсивы, вебинары, мастер классы, касающиеся определенной сферы и помогающие человеку «быть в теме».

Совет 4.

СОЗДАЕМ РЕЗЮМЕ

Немало времени нужно провести в работе над резюме. Опять же, на эту тему есть большое количество соискательских мастер-классов, онлайн-лекций и статей, нужно лишь довериться проверенным источникам – тем же работным сайтам. Если в процессе поиска работы кандидата не приглашают на собеседования, но потенциальные работодатели просматривают его резюме, с вероятностью 99% все дело в недоработанном резюме. Основным камнем преткновения на пути к желанной вакансии может быть и коммуникация на собеседовании. К любому собеседованию нужно готовиться заранее – изучить информацию о компании, о должности, формулировать ответы на наиболее частые вопросы рекрутеров, репетировать самопрезентацию. Кроме того, у рекрутера всегда можно попросить обратную связь по итогам общения, мотивировав просьбу тем, что это очень важно для саморазвития.

Совет 5.

ТОЛЬКО В ПЛЮСЕ

В период активного поиска работы важно оградить себя от негативных новостей, больше читать историй успеха, учиться новому и верить в то, что успех неизбежен. Позитивное мышление – один из важных элементов в портрете идеального кандидата, о какой бы позиции мы не говорили.

В ТЕМУ

Список книг для профессиональной уверенности

- Д. Зак. «Однозначность. Успевайте больше, фокусируясь только на одном деле» (о том, как справляться с работой в условиях многозадачности);

- П. Ленсиони. «Три признака унылой работы: История со смыслом для менеджеров (и их подчиненных)» (о том, как мобилизовать людей на высокие достижения, не прибегая к давлению и не используя только финансовые рычаги);

- М. Гоулстон. «Ментальные ловушки на работе». (о том, как важно анализировать собственные поступки и реакции на вызовы, возникшие на работе, и научиться издали замечать и обходить «острые углы»);

- Н. Водопьянова. «Синдром выгорания» (о том, что должен знать руководитель о выгорании персонала, как и почему «выгорают» специалисты разных профессий, управление стрессом и профилактика выгорания);

- Д. Стрелеки. «Большая пятерка для жизни». (о том, как управлять своей судьбой, воодушевлять окружающих и поиске дела своей жизни).

(По информации Калининградской областной научной библиотеки.)