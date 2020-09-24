Подробности операции возле Балтийска: доставать снаряды из затопленной баржи придется еще несколько лет

Боеприпасы поднимали из баржи в специальной корзине, которую тянули лебедкой. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области провели уникальную операцию по подъему боеприпасов времен Великой Отечественной войны с баржи, затопленной в Балтийском море в километре от берега. Глубина там – до 17 метров. Водолазы проделали колоссальную работу, совершив порядка 170 погружений и проведя под водой в общей сложности 280 часов. На поверхность подняли более 7 тысяч взрывоопасных предметов.

Работы проходили с 12 августа по 18 сентября. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Интересно, что калининградским спасателям эта баржа знакома давным-давно. Позади уже несколько этапов разминирования.

- Мы на данном объекте не один год работали, поднимали эти проклятые боеприпасы. Вот такого ощущения: «Придем туда и разберем по кусочкам за месяц» - его не было. Потому что снарядов там очень много еще осталось. Работы хватит на несколько лет вперед, - говорит водолазный специалист МЧС Денис Алешин. - Там и фаустпатроны, и снаряды от пушек «Эрликон». Но преобладают 150-го и 152-го калибров. Они по 48 кг каждый весят, с ними особо не потанцуешь. Кроме того, от времени слиплись, их друг от друга тяжело оторвать.

Боеприпасы поднимали из баржи в специальной корзине, которую тянули лебедкой. Наверху опасные артефакты с величайшей осторожностью принимали, перегружали на лодку и доставляли на берег.

Денис Алешин рассказал, что извлекли на поверхность не только снаряды, но и, например, якорь. Увы, не удалось обнаружить пока ни одной таблички, чтобы идентифицировать баржу.

На этот год разминирование остановлено, в 2021-м запланировано продолжение. Все поднятые со дна Балтики боеприпасы были уничтожены на военном полигоне Хмелевка. Этим занимались бойцы специального инженерно-саперного подразделения, в состав которого вошли военнослужащие, прошедшие необходимую подготовку и имеющие допуск к минно-взрывным работам.

Остается добавить, что в годы Второй мировой войны в Балтийском море затонуло более 1 000 кораблей и транспортных судов, часть из которых – непосредственно у берегов Калининградской области. Да и в земле нашего региона ежегодно обнаруживаются взрывоопасные предметы. Так, в августе этого года после разведения костра в лесополосе под Балтийском от взрыва снаряда времен войны пострадали двое детей.