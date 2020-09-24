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Антон Алиханов рассказал, где в Калининграде появятся новые велодорожки

Власти также объяснили, почему велополоса не появилась вдоль Восточной эстакады
Иван МАРКОВ
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Губернатор заметил, что на Комсомольской для автомобилистов сделана одна полоса, «чтобы никто никуда не мотался».

Губернатор заметил, что на Комсомольской для автомобилистов сделана одна полоса, «чтобы никто никуда не мотался».

Фото: Иван МАРКОВ

Во время рабочего выезда на улицу Гагарина, где открывалось двустороннее движение, губернатор Антон Алиханов пообщался с журналистами по поводу развития в Калининграде велосипедной инфраструктуры. Все началось с вопроса об отсутствии велодорожки на отрезке Восточной эстакады, примыкающей к улице Гагарина.

- Знаете, а велодорожку тут, наверное, можно нарисовать, - обратился Алиханов к министру развития инфраструктуры Елене Дятловой. – На Гагарина и на Шатурской она у нас есть на тротуаре, и на Восточке ее можно отбить будет с правой стороны.

- Антон Андреевич, это все-таки магистральная дорога, - возразила Дятлова. – Лучше сделать велодорожку через Трибуца, Литовский вал и на Верхнее озеро.

- Может быть, чем больше сеть велодорожек, тем лучше? – вставили свои пять копеек журналисты.

- В принципе, можно ездить на велосипеде и по дорогам, - ответил Алиханов. – Я так езжу. И если ты нормальный здоровый человек, и у тебя ребенок не сидит сзади где-то, то нормально можно ездить по дорогам.

- Вы же, вроде бы, по Красной еще хотели велодорожку запустить? – напомнили журналисты.

- Да, по Леонова и по Красной. У нас есть проект. Кстати, историю с велодорожкой на Комсомольской, немножко похвастаюсь, придумал я. В Москве моя любимая улица, которая проходит недалеко от дома, где я жил - Пятницкая. В принципе, там ровно то же самое сделано, но там шире тротуар, и велодорожка по нему проходит.

Тут же Алиханов заметил, что на Комсомольской для автомобилистов сделана одна полоса, «чтобы никто никуда не мотался».

- Когда я ехал по Комсомольской до реконструкции, там было невозможно проехать по одной полосе от и до, - добавил он. - Приходилось постоянно лавировать. Ровно такой же принцип нужно сделать на Леонова и на Красной.

Готовую велосипедную инфраструктуру улицы Комсомольской губернатор предложил соединить с улицами Леонова и Красной через Разина и Пацаева. В проекте предусмотрена перекладка существующей брусчатки.

- Вопрос с брусчаткой тоже двоякий, - отметил Алиханов. – Люди, которые ее защищают, обычно ходят пешком. Я давно мечтаю переложить брусчатку под ноги пешеходов, чтобы они ее сильно любили. Я считаю, что можно сделать и асфальт, но если хотите переложить – перекладывайте. Просто надо делать красивую мелкую брусчатку рядом с деревьями на тротуаре, например. Такие решения применять. Хотя, я согласен, что Красная – все-таки историческая улица.

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