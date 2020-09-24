Антон Алиханов рассказал, где в Калининграде появятся новые велодорожки

Губернатор заметил, что на Комсомольской для автомобилистов сделана одна полоса, «чтобы никто никуда не мотался». Фото: Иван МАРКОВ

Во время рабочего выезда на улицу Гагарина, где открывалось двустороннее движение, губернатор Антон Алиханов пообщался с журналистами по поводу развития в Калининграде велосипедной инфраструктуры. Все началось с вопроса об отсутствии велодорожки на отрезке Восточной эстакады, примыкающей к улице Гагарина.

- Знаете, а велодорожку тут, наверное, можно нарисовать, - обратился Алиханов к министру развития инфраструктуры Елене Дятловой. – На Гагарина и на Шатурской она у нас есть на тротуаре, и на Восточке ее можно отбить будет с правой стороны.

- Антон Андреевич, это все-таки магистральная дорога, - возразила Дятлова. – Лучше сделать велодорожку через Трибуца, Литовский вал и на Верхнее озеро.

- Может быть, чем больше сеть велодорожек, тем лучше? – вставили свои пять копеек журналисты.

- В принципе, можно ездить на велосипеде и по дорогам, - ответил Алиханов. – Я так езжу. И если ты нормальный здоровый человек, и у тебя ребенок не сидит сзади где-то, то нормально можно ездить по дорогам.

- Вы же, вроде бы, по Красной еще хотели велодорожку запустить? – напомнили журналисты.

- Да, по Леонова и по Красной. У нас есть проект. Кстати, историю с велодорожкой на Комсомольской, немножко похвастаюсь, придумал я. В Москве моя любимая улица, которая проходит недалеко от дома, где я жил - Пятницкая. В принципе, там ровно то же самое сделано, но там шире тротуар, и велодорожка по нему проходит.

Тут же Алиханов заметил, что на Комсомольской для автомобилистов сделана одна полоса, «чтобы никто никуда не мотался».

- Когда я ехал по Комсомольской до реконструкции, там было невозможно проехать по одной полосе от и до, - добавил он. - Приходилось постоянно лавировать. Ровно такой же принцип нужно сделать на Леонова и на Красной.

Готовую велосипедную инфраструктуру улицы Комсомольской губернатор предложил соединить с улицами Леонова и Красной через Разина и Пацаева. В проекте предусмотрена перекладка существующей брусчатки.

- Вопрос с брусчаткой тоже двоякий, - отметил Алиханов. – Люди, которые ее защищают, обычно ходят пешком. Я давно мечтаю переложить брусчатку под ноги пешеходов, чтобы они ее сильно любили. Я считаю, что можно сделать и асфальт, но если хотите переложить – перекладывайте. Просто надо делать красивую мелкую брусчатку рядом с деревьями на тротуаре, например. Такие решения применять. Хотя, я согласен, что Красная – все-таки историческая улица.