Предполагаемого виновника пожара на Пролетарской задержали в одной из гостиниц

Пожар произошел на улице Пролетарской в Калининграде 21 сентября. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В полиции сообщили подробности задержания подозреваемого в поджоге подъезда дома на улице Пролетарской в Калининграде 21 сентября.

Оказалось, 27-летний житель Правдинска, изрядно выпив, решил заночевать в пресловутом подъезде. Прежде чем отойти ко сну, закурил, как, видимо, привык это делать в своей постели. Но отключился раньше, чем погасла сигарета. Окурок выпал из ослабевших пальцев, оказавшись в груде какой-то ветоши. Тряпки начали тлеть, затем воспламенился оказавшийся рядом веник, с него огонь перекинулся на стоявшие поблизости детские коляски.

Поджигатель, очнувшись среди дыма и пламени, принялся тушить пожар, но в итоге ликвидировал лишь открытое, а затем, наверняка боясь, что придется отвечать за содеянное, поторопился выскочить на улицу и дать деру. В сохранившемся очаге огонь разгорелся с новой силой и к половине шестого утра достиг второго этажа. Проживавшая там семейная пара с ребенком в поисках спасения решила пробежать через горящий подъезд, получив при этом обширные ожоги. И хотя пострадавших экстренно госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы, вскоре 33-летняя женщина скончалась. Ее 34-летний супруг и 2-летняя дочь сейчас находятся под опекой врачей.

В отношении правдинца возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

- После поступления сообщения о пожаре в жилом доме на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинградскому району, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - В ходе проверки полицейскими было установлено, что причиной пожара является поджог. Незамедлительно была организована работа по раскрытию данного преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый, которого задержали в одной из гостиниц.

В отношении правдинца возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если суд признает мужчину виновным, поджигатель может лишиться свободы на срок до 5 лет.