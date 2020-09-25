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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 сентября 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 25 сентября
Николай Литвинов
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала нынешней недели в нашей области выявили 143 новых случая заражения, у 34 человек диагностирована пневмония (23%). Среди инфицированных - 12 детей детсадовского возраста, 9 школьников, 4 студента, один новорожденный и один трехлетний ребенок.

Коронавирус продолжает выявляться в самых разных сферах. COVID-19 обнаружили у инструктора ЛФК в реабилитационном центре, конвоира, судебного пристава, пекаря в магазине, парикмахера, оператора АЗС, менеджера и финансового консультанта банков...

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Фото: Яндекс

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