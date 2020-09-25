Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Погода на выходные в Калининграде: +25 градусов,крепкий ветер и низкое давление

Последний уикенд сентября нас точно не разочарует
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Определенно стоит ловить момент и отправиться на прогулку.

Определенно стоит ловить момент и отправиться на прогулку.

Фото: Александр Подгорчук

Вопреки предварительным прогнозам, бабье лето решило задержаться в наших краях. Рабочая неделя уже подарила нам сразу три суточных рекордов. Теперь впереди теплые выходные. По прогнозу Гидрометцетра России, в субботу температура воздуха в Калининграде составит +25 градусов. Не исключены небольшие дожди. Во второй половине дня усилится ветер - скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на очень низком уровне - 745-747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье воздух прогреется до +24 градусов. Осадки практически исключены. Ветер восточного направления не сбавит оборотов и по-прежнему будет обдувать нас со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет плавно расти и достигнет отметки 750 миллиметров.

КАРТИНА ДНЯВсё о погоде в Калининграде

Рекомендуемые