Бизнесмен Рустам Алиев - о Русском центре искусства в Калининграде: «Я делаю свое здание, и оно будет современным»

Таким должно получиться здание в итоге. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградский бизнесмен Рустам Алиев продолжает строить на территории «Рыбной деревни-2» на набережной Преголи частный музей. Случай для нашего региона уникальный – столь масштабных проектов прежде не было. Известно, что в музее будут выставлены шедевры Ильи Репина, Григория Мясоедова, Ивана Айвазовского, Василия Верещагина, Василия Перова и других мастеров из собрания Рустама Алиева. Живописью второй половины XIX -начала XX века, впрочем, все не ограничится. Увидим мы там и нонконформистов, и соцреализм, и современное актуальное искусство.

Сам проект музейного здания менялся несколько раз. Был организован конкурс на архитектурное решение, участвовали архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга.

- Но всегда срабатывал стереотип – они все рисовали конфигурацию немецких зданий, кенигсбергских зданий. Могу ошибаться, но я по-другому на это все смотрю. Поэтому у нас проект в конечном итоге переделался с архитектором Вячеславом Генне, - рассказал Рустам Алиев в эфире передачи «Есть вопросы» на «Бизнес FM». - Я подхожу к вопросу следующим образом: мы должны создавать что-то свое. Я смотрю в Берлине: почему они могут рядом со старыми зданиями построить современный музей? Новый музей открылся год назад в Берлине, называется «Futurium». Он полностью из стекла, а рядом – исторические здания!

Рустам Алиев собирает предметы искусства с 2013 года. Фото: Александр КАТЕРУША

Алиев признается, что не захотел повторять в Калининграде кенигсбергскую архитектуру. Так что от черепичных крыш и фасадов «как было у немцев», ушли.

- Если мы хотим Кенигсберг, то есть очень много зданий, которые нужно восстанавливать, реставрировать, приводить в порядок и делать их такими, какими они были построены кенигсбергскими архитекторами. А мы должны что-то свое делать. Я делаю свое здание, и оно будет современным. Музей может быть арт-объектом. Я сторонник этого подхода, - говорит бизнесмен и приводит в пример современного английского архитектора Дэвида Чипперфильда, который проектировал Дом искусства в Мюнхене и Кунстхаус в Цюрихе.

Напомним, Рустам Алиев начинал в 2013 году покупать предметы искусства, чтобы украсить свой дом 1909 года постройки в историческом районе Калининграда. Говорит, сначала сосредоточился на немецкой живописи, а потом влюбился в работы русских художников. Постепенно познакомился с искусствоведами и коллекционерами русского искусства. Стал формировать коллекцию. Тогда еще не было идея создать свой музей. А потом, приобретя достаточное количество интересных и редких картин, Рустам захотел показать их людям. Так и родилась идея строительства Русского центра искусства в Калининграде.