Новое русло ручья и исчезновение домов: Как за год изменился перекресток Гагарина и Орудийной в Калининграде

Так выглядит поворот с Гагарина на Орудийную. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде с понедельника, 21 сентября, открылось двустороннее движение по улице Гагарина. Также транспорт (в том числе и общественный) начал ходить участку Восточной эстакады, соединяющему Московский проспект с Гагарина. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин сообщил, что магистраль работает, несмотря на оставшиеся «мелочи», не мешающие движению. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, что это за недоделки, и выяснить, как изменился городской ландшафт после годовой реконструкции.

Первое, что бросится в глаза калининградцу, не бывавшему в этом районе пару лет, - исчезновение сразу нескольких домов и зеленого уголка в районе поворота с Гагарина на Орудийную. Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова уже пообещала жителям этой же осенью высадить компенсационное озеленение. Но где именно появятся деревья, она пока не сообщила.

Рядом с бывшей зеленой зоной сейчас четыре полосы дорожного полотна, и в ближайшее время там появится пятая. Фактически ее проложат по сегодняшнему руслу Гагаринского ручья. Сам ручей строители планируют сместить на несколько метров от магистрали, для чего уже выкопали второе русло.

А теперь рассмотрим перекресток и прилегающие к нему территории в деталях:

Старое и новое (слева) русло Гагаринского ручья. До конца года первое будет засыпано, и над ним появится дополнительная полоса улицы Гагарина. Фото: Иван МАРКОВ

Так выглядит обрыв напротив дома №157 по улице Гагарина. В этом месте Гагаринский ручей делает поворот, который дорожники планируют сгладить строительством нового русла. Фото: Иван МАРКОВ

Переход через Восточную эстакаду в месте ее примыкания к улице Гагарина. В этом месте дорожники попытались исправить свою типичную ошибку - скруглить углы на поворотах тротуара. Получилось не очень изящно, но пешеходы хотя бы не будут топтать газон. Фото: Иван МАРКОВ

Одна из недоделок - разрыв тротуара и велодорожки за остановкой, ближайшей к перекрестку «Восточная эстакада – Гагарина». Фото: Иван МАРКОВ

Похоже, местами властям не удалось договориться с собственниками электрических сетей о переносе опор с велосипедной дорожки. Фото: Иван МАРКОВ

На этом фото можно заметить, как дорожники применяли концепцию «Чистое небо» - между опорами освещения нет проводов, они спрятаны под землю. Велосипедисты же заметят, что из-за парковки часть пространства «украдена» автомобильными бамперами. Фото: Иван МАРКОВ

Еще один потенциально конфликтный участок пешеходов и велосипедистов. Калининградцы, которые будут ожидать тут транспорт, скоро поймут, о чем речь. Фото: Иван МАРКОВ

С этого места (район пивзавода) велодорожка идет только по одной стороне улицы Гагарина. Фото: Иван МАРКОВ

А это вероятная причина обрыва велодорожки и сужения тротуара – дом, стоящий напротив поворота на переулок Гагарина, судя по всему, забрался за красные линии. Фото: Иван МАРКОВ

Отрезок Восточной эстакады в районе аэродрома Девау. На этом месте до недавнего времени стояло здание первого аэропорта Калининграда (в Кенигсберге в здании размещалась Имперская метеослужба). Здесь же было разворотное кольцо автобусов. Фото: Иван МАРКОВ

Разворотное кольцо и конечная остановка автобусов теперь перенесены к СНТ «Дружба». Фото: Иван МАРКОВ