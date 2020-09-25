Калининградка на шоу «Пацанки»: «У меня нет табу в развратностях!»

На протяжении нескольких месяцев с калининградкой и другими участникам будут работать психологи и педагоги. Фото: телеканал «Пятница»

Пятый сезон шоу «Пацанки» стартовал на канале «Пятница!». Одной из самых ярких участниц реалити стала 24-летняя калининградка Наташа Гончарова.

Наташа занимается эротическим массажем и работает… как бы это сказать, онлайн-моделью. Смотрят на нее мужчины и оставляют недвусмысленные комментарии.

«Это такой задор – соблазнять мужчин, чьих-то мужей, чьих-то братьев. Мне прям нравится, чтобы после меня мужчина не мог долго начать с кем-то встречаться, а если начинал встречаться, то он искал подобие меня. У меня нет табу в развратностях, - признается калининградка.

И мы ей охотно верим, глядя на то, как смело она вышагивает по территории «Рыбной деревни» в откровенном эротическом наряде. Наташа ловит взгляды прохожих и, кажется, ей это приносит удовольствие.

В таком виде Наталья появилась у "Рыбной деревни", чтобы снять свою визитку для шоу. Фото: телеканал «Пятница»

В передаче показали и маму нашей героини. Глядя на секс-игрушки дочери, она начинает плакать.

- Я же не занимаюсь проституцией! – оправдывается дочь. Мама не может это слышать и, рыдая, уходит на кухню.

«Мама не знала, что я эротичка. Мама всегда меня видела либо прокурором, либо следователем. Я училась в БФУ, факультет юриспруденции. Моя работа очень финансово помогает, потому что у мамы рак», - рассказывает Наташа.

Девушка не выдерживает, плачет и признается, что ее работа ей не нравится, но ее «затянуло в эту пучину».

- Мне сложно признавать, что я в чем-то неидеальна, - говорила Наталья еще до шоу и признавалась, что если не попадет в реалити, то продолжит работать эротичкой. – Я слабая, но хочу, чтоб мама мной гордилась.

Директором Школы леди, в которую привезли обучаться нерадивых девушек, выступает калининградка Лаура Лукина. В новом сезоне в преподавательском составе произошли изменения: к Лауре Лукиной и Марии Третьяковой присоединилась новый преподаватель Мари Буше — эксперт по этикету, директор Австрийской Высшей школы этикета.

«Мы приняли решение оставить всех девочек. Потому что им нужна помощь. И мы готовы отдать все свои силы и знания и помочь каждой девочке кардинально изменить себя», - сказала в конце первого выпуска Лаура Лукина.

Лучшая ученица через 14 недель получит золотую брошь.

Участницы нового сезона «Пацанок» — самые сложные за всю историю проекта. Среди них воспитанницы детдомов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения. Почти все «пацанки» страдают алкогольной зависимостью.

На протяжении нескольких месяцев с калининградкой и другими участникам будут работать психологи и педагоги. Их задача – избавить героинь от психологических травм и научить жизни в обществе.