Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 сентября 2020 года

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За эту пятидневную рабочую неделю в Калининградской области на COVID-19 протестировали 7091 человека и выявили 181 новый случай заражения. Для сравнения, за пять рабочих дней прошлой недели заразившихся было 145 - на 20% меньше.

Почти половина всех случаев заражения на этой неделе - пенсионеры (41) и представители подрастающего поколения (33 человека - от новорожденных до студентов). Если говорить о сферах деятельности, то вирус выявили у парикмахера, продавца строительного магазина, оператора АЗС, сотрудников банка, менеджера страховой компании, двух судей и многих других.

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Как сообщает региональный оперативный штаб, по состоянию на 25 сентября на COVID-19 в Калининградской области суммарно обследовали 208 217 человек, из них выявлено 4 156 случаев заражения (3 180 человек выздоровели). Умерли 81, остаются под медицинским наблюдением 1 780 человек.