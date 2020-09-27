ДТП с 7 погибшими под Калининградом: страшные кадры с места трагедии

Левая передняя часть автобуса буквально срезана в результате столкновения. Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье, 27 сентября, произошло ДТП с 7 погибшими под Калининградом: на трассе Калининград - Янтарный возле поселка Круглово рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-песковозом. Семь человек погибли, 10 пассажиров находятся в больницах Калининграда. Состояние шестерых пострадавших оценивается как тяжелое. Губернатор Антон Алиханов объявил в понедельник, 28 сентября, траур. И заявил, что семьям погибших, а также пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Место аварии. Фото: Иван МАРКОВ

Обстоятельства аварии выясняются. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", в свою очередь Следственный комитет возбудил дело по другой статье - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Публикуем фотографии, сделанные на месте трагедии корреспондентом "Комсомолки".

На месте работают сотрудники Следственного комитета. Фото: Иван МАРКОВ

Прибыв на место, спасателям пришлось извлекать погибших и раненых, а также тушить автомобиль. Фото: Иван МАРКОВ

Оперативник в поисках жесткого диска от регистратора. Фото: Иван МАРКОВ

Водитель легковушки (она в кювете за автобусом) стал главным свидетелем ДТП. Фото: Иван МАРКОВ

Водитель легковушки (она в кювете за автобусом) стал главным свидетелем ДТП. Фото: Иван МАРКОВ

Грузовик-песковоз в кювете. Фото: Иван МАРКОВ

Кабина грузовика. Фото: Иван МАРКОВ

То, что осталось от кабины грузовика. Фото: Иван МАРКОВ

Местный сторож Владимир был очевидцем трагедии. Фото: Иван МАРКОВ

В черном - прокурор Калининградской области Александр Авдеев. Фото: Иван МАРКОВ