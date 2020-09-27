Страшная авария под Янтарным: семь человек погибли, десять попали в больницу

Сотрудники МЧС достают раненых из раскореженного автобуса. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Шоссе Калининград - Янтарный - это старая немецкая трасса. Узкая, извилистая, скачущая по холмам. С двух сторон обсаженная вековыми деревьями. Покрытие там отменное, поэтому гоняют по шоссе будь здоров. И обгоняют, рискуя лоб в в лоб столкнуться со встречным автомобилем. Так и произошло в воскресенье примерно в половине одиннадцатого по местному времени. Трагедия произошла в 500 метрах от поселка Круглово. Правда, случилось все на прямом участки дороги, да и придорожных деревьев там немного...

- По непонятным причинам водитель рейсового автобуса № 120 "Калининград - Янтарный" выехал на встречную полосу и на высокой скорости столкнулся с грузовиком-песковозом, - сказала "Комсомолке" руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Удар был страшный. Переднюю часть автобуса, в котором находились 15 пассажиров, буквально сплюснуло, оба автомобиля улетели в кювет, зацепив, по некоторым данным, еще и легковушку, которая ехала за песковозом.

Место ДТП. Фото: Иван МАРКОВ

- Я ехал через пять минут после аварии, картина не для слабонервных, горящие машины, человеческие тела, - рассказывает один из очевидцев страшной аварии. - Быстро выскочил из машины, стал помогать людям выбраться из раскореженного автобуса...

- Мы ехали в Янтарный, а после поселка Кумачево нас обогнали сразу шесть карет Скорой помощи с включенными мигалками, поняли, впереди что-то страшное. Так и оказалась, - говорит еще одна калининградка Марина.

Место ДТП через несколько минут после трагедии. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Как сообщили "Комсомолке" в следственном управлении СК России по Калининградской области, жертвами ДТП стали семь человек, в том числе ребенок. Среди погибших - водители автобуса и грузовика. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек.

В эти минуты пожарные продолжают тушить разбитые автомобили. На месте находятся представители следственных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.