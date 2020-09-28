Погода на неделю в Калининграде: до +20 градусов, туманы и почти без дождей

Времени для прогулок на свежем воздухе будет еще много. Фото: Александр Подгорчук

Рекордно жарким уходящий сентябрь уже не станет, но имеет все шансы оказаться самым теплым с 2006 года. По крайней мере, прогноз на ближайшие дни дает все основания на это надеяться.

В понедельник температура воздуха в Калининграде составит +18 градусов, осадков синоптики не обещают, а атмосферное давление будет идеальным – 760 миллиметров ртутного столба.

По прогнозу Гидрометцентра России, на этом уровне (+18..+19) температура продержится всю неделю всего лишь за двумя исключениями. В среду и в субботу термометры должны показать +20. Никаких осадков до выходных не предвидится, да на уикенд вероятность дождя пока оценивается только в 55-57%.

Вместе с ростом температуры утром в среду и пятницу возможно образование тумана. Атмосферное давление в течение недели будет плавно понижаться и в пятницу достигнет 751 миллиметра ртутного столба, после чего снова начнет расти.