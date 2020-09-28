Такого не было с июня: как Калининград накрывает вторая волна COVID-19

Никаких новых ограничений власти пока не ввели. Фото: Александр Подгорчук

Вышедшая в понедельник статистика по новым случаям коронавируса оказалась совсем уж пугающей. 50 заразившихся за сутки - такого всплеска у нас не было больше трех месяцев. Именно тогда, в промежуток с 27 мая по 2 июня, темпы распространения COVID-19 в нашей области достигли своего пика: за семь дней заразились 313 человек.

Нынешние показатели немногим скромнее: с 22 по 28 сентября число новых случаев составило 274. График, однако, теперь выглядит иначе. В разгар условной первой волны он сильно колебался. Например, 26 мая мы первый раз достигли отметки 50 заразившихся за сутки, но 29 мая их было всего 33, а 4 июня - 23. В сентябре такого разброса нет: больше двух недель подряд выявляют не менее 30 инфицированных ежедневно. И вот эта стабильность, пожалуй, вызывает особую тревогу.

Растет и количество тех, кто находится под медицинским наблюдением или, проще говоря, на карантине. Если 1 сентября было 435 человек, то по состоянию на вчерашний день под контролем врачей числились 1745. С одной стороны, много, с другой - гораздо меньше, чем в июне, когда дело доходило до 5000 (!) человек, помещенных на изоляцию.

Интересно, что калининградцам с бессимптомной формой COVID-19 сейчас вообще разрешено оставаться дома. В интервью «Business FM Калининград» главный санитарный врач области Елена Бабура отмечала, что от госпитализации отказываются около 20% зараженных коронавирусом.

- По новому протоколу граждане с бессимптомной формой могут по желанию остаться дома, если им есть, где изолироваться. Их постоянно контролирует поликлиника, при ухудшении состояния происходит принудительная госпитализация, - уточнили в понедельник в оперативном штабе.

Несмотря на растущие темпы заражения областные власти не спешат снова закручивать гайки. Самый строгий подход по-прежнему применяется в отношении садиков, школ и других образовательных учреждений, где на карантин отправляют сразу всю группу или класс, в которых есть хоть один инфицированный.

Реакцией на происходящее можно назвать опубликованные вчера рекомендации регионального оперативного штаба для пожилых жителей области и людей с хроническими заболеваниями. В основном советы не отличаются оригинальностью (чаще мыть руки, избегать людных мест, носить маску), но есть и кое-что новенькое. Калининградцам из группы риска официально рекомендуют... «читать меньше неприятных новостей, получать информацию только из надежных источников, смотреть новости не чаще одного или двух раз в день».

- Поток негативных новостей о пандемии может вызвать тревожное состояние у любого, а тем более пожилого, человека, - объясняют в оперштабе.

И с этим, конечно, сложно не согласиться.