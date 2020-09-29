Полицейские из отделения, в котором заживо сварился футболист, отказались признать вину

Николай Плебух попросил прощения у матери футболиста. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник 28 сентября в суде Московского района города Калининграда состоялось первое заседание по факту гибели в отделе полиции жителя Черняховска Ивана Вшивкова. Напомним, 36-летний футболист Иван Вшивков сварился заживо в ночь на 20 октября 2019 года в одной из камер ОВД Московского района из-за того, что «оторвал батарею» и «упал в кипяток».

Перед судом предстали два обвиняемых: бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов.

В начале заседания прокурор заявил, что Иван Вшивков получил сильнейшие ожоги (более 95% поверхности тела), после чего скончался в больнице на улице Летней. Он также напомнил, что задержанный кричал и просил помощи, но так ее и не дождался.

Александр Иванов считает, что извиняться ему не за что. Фото: Иван МАРКОВ

В итоге прокурор потребовал привлечь обоих полицейских по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», предусматривающей лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

РАЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Во время одного из перерывов мать Ивана Вшивкова сообщила корреспонденту «Комсомолки», что Плебух подходил к ней лично и просил прощения, Иванов же занял противоположную позицию, посчитав, что просить прощения ему не за что. Собственно, поведение полицейских на суде было в том же ключе: Плебух чувствовал себя виноватым, часто запинался и не мог внятно ответить на вопросы судьи, а Иванов занял независимую позицию и признавать вину полностью отказался.

Несмотря на то, что понурый вид Николая Плебуха намекал на признание вины, адвокаты постоянно шептали ему, чтобы он не соглашался с обвинением. Судья даже сделала перерыв, предложив ему собраться с мыслями и в течение десяти минут посовещаться с адвокатами. Ответ Плебуха и после перерыва был невнятным.

- С формой предъявленного обвинения я не согласен, - выдавил из себя Плебух, - однако не снимаю с себя ответственности за произошедшее.

На это судья попросила рассказать, в чем бывший полицейский признает вину, но и тут не смогла добиться от него четкого ответа.

- В отсутствии контроля за подчиненными, - промямлил после долгого молчания Плебух. – Мои поручения и указания были проигнорированы и не выполнены.

- Как я понимаю, вы признаете свою вину частично? - наседала судья. – Выскажитесь, пожалуйста.

- Ваша честь, с предъявленной формой обвинения я не согласен, - повторился Плебух. – Но не снимаю с себя ответственности за то, что произошло.

Показания Плебух согласился дать только в самом конце судебного заседания.

Бывший старший оперативный дежурный Александр Иванов был более дерзок, свои ответы он заранее согласовал с адвокатами.

- Вину свою не признаю, - твердо заявил он.

- Полностью? – переспросила судья.

- Да, не признаю. Показания буду готов дать после опроса всех свидетелей, - отчеканил Иванов.

«ВЫРВАЛ БАТАРЕЮ»

На суде присутствовали также мать и отец Ивана Вшивкова, его первая и вторая жена (от двух браков у погибшего спортсмена были сын и дочь). Все они запросили по 500 тысяч рублей морального вреда.

Мать, Ольга Витальевна, в подробностях рассказала о задержании Ивана после того, как он отмечал в гаражном кооперативе районе Летнего проезда день рождения мужа своей сестры. По ее словам, полицейские задержали его «для статистики», и поначалу вели себя «спокойно и тактично». О смерти сына Ольга Вшивкова узнала только на следующий день от своей дочери Александры.

Между последним звонком Ивана Вшивкова матери (он позвонил ей после задержания) и утром следующего дня родственники ничего не знали о самочувствии задержанного. Отец, Василий Иванович, во время показаний рассказал, что один из полицейских заявил Александре, приехавшей узнать, как Иван мог получить такие сильные ожоги: «Он вырвал батарею, обжегся паром и, как дурачок, валялся там, крутился в этом кипятке».

- В тот день температура на улице была 17 градусов, - напомнил Василий Иванович. – Отопление только включили. Откуда у него были такие ожоги, я не могу понять.

Продолжение заседания по делу Ивана Вшивкова назначили на 30 сентября.