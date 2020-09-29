Из пластика - скамейки, из стеклобетона - заборы: Как в Калининградской области перерабатывают мусор

Из экструдера смесь пластика и песка выдавливается в виде пластичной массы. Далее рабочий выкладывает этот «пластилин» на пресс. Фото: Иван МАРКОВ

В соцсетях часто спорят по поводу сортировки мусора. Многие убеждены, что мусор из контейнеров для его раздельного сбора в конечном итоге все равно оказывается на одной свалке. Корреспондент «Комсомолки» посетил несколько предприятий в Калининграде и в Зеленоградском районе, занимающихся превращением старых полиэтиленовых пакетов, бывшего в употреблении стекла, битума, а также батареек и отработанных нефтепродуктов в полезные вещи.

«Я леплю из «пластилина»…»

Небольшой завод «Умная среда» - Калининград, конец улицы Дзержинского. Гранулы, полученные из ранее переработанного полиэтилена, смешивают с песком, а из получившейся массы отливают скамейки и лежаки, а также детали для уличных урн. Руководитель предприятия Александр Рудик рассказал, что завод появился всего три месяца назад (вообще таких по России 15), и в него вложено всего около 5 миллионов рублей. «Отбить» вложения планируется в течение года.

- Можем делать и другие изделия для благоустройства, начиная от песочниц и заканчивая автобусными остановками. Что касается процесса переработки, то мы используем бытовой пластик (пакеты, упаковочную пленку, одноразовую посуду, пластиковые бутылки), - поясняет Рудик.

- Причем, тут уже работает внутренняя кооперация, - вступает в разговор председатель Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко. – Отходы на предприятие приходят от наших коллег из компании «Форест», занимающейся сбором и сортировкой.

Лавриненко добавил, что многие калининградские предприятия (например, завод по производству пластиковых тротуарных ограждений) завозят сырье из-за границы, хотя местные заводы уже готовы поставлять им свое. Вероятно, полноценная внутрирегиональная кооперация переработчиков еще впереди

За месяц «Умная среда» перерабатывает до 5 тонн пластика (это около сотни скамеек), но после запланированного увеличения объемов производства предприятие выйдет на 15 тонн в месяц. Переплавкой и сборкой занимаются 6 сотрудников, но планируется, что скоро их будет 16.

- Кстати, наша продукция потом также может быть многократно переработана, - добавляет Рудик.

По ходу разговора мы смотрим, как все происходит. Сначала пластиковые гранулы и песок смешиваются в бетономешалке в определенной пропорции. Полученная смесь высыпается в экструдер, из которого выдавливается в виде пластичной массы. Далее рабочий выкладывает «пластилин» на пресс. Полученные заготовки после остывания сверлят и красят, после чего собирают готовую конструкцию.

За месяц «Умная среда» перерабатывает до 5 тонн пластика - получается около сотни скамеек, Фото: Иван МАРКОВ

Внутреннего калининградского рынка при текущих объемах производства, по мнению Рудика, его компании хватит лет на 10. Пока производят только скамейки и детали для урн, но она уже разработан каталог, в котором больше 50 позиций. Так что, в ближайшие месяц-два переработчики смогут разнообразить ассортимент своей продукции.

Круговорот вторсырья в природе

Следующий завод-переработчик принадлежит бизнесменам Гайку Исабекяну и Георгию Аванесову. Предприятия «Исабекян» и «Балтия плюс» находятся в поселке Муромское Зеленоградского района и потребляют до 50 тонн вторичного пластика в год.

- Мы производим ручки для полуторалитровых и пятилитровых бутылок с водой, колпачки для пивных кег и комплектующие для стеклопакетов, - говорит Исабекян. - Сырье получаем от компаний «Форест» в дробленом виде: это полипропилен, полиэтилен высокого и низкого давления, в ближайшее время планируем переработку пэт-бутылок. Также к нам идет брак первичной продукции, который также перерабатывается.

В числе клиентов Исабекяна - компании «Айсберг», «Зеленоградский кооператор», «Оконные технологии» и многие другие.

- Переработку пэт-бутылок только-только запускаем, и уже успели получить пробную партию гранул. Правда, что мы планируем из них отливать, пока не скажу – это секрет, - продолжает Исабекян. – Оборудование у нас немецкого и китайского производства (дробилки, пресс-формы, термопласт-автоматы), однако некоторые пресс-формы я сам чертил и изготавливал, что-то по моим чертежам делали калининградские токари.

Несмотря на то, что ассортимент продукции заводов из поселка Муромское не так велик, используется она массово. Эта дает и существенный объем переработки. К слову, все товары, получаемые таким путем, можно использовать в качестве вторсырья до 15 раз.

Для крыши дома твоего

Самое крупное предприятие, из тех, что довелось посетить – это калининградская компания «Олимп-Дизайн», производственные мощности которой сосредоточены в порту. Здесь сразу несколько цехов: один дробит на полезные фракции бывшие в употреблении битум и рубероид; второй превращает в порошок стекло; третий делает готовые рулоны кровельного материала; четвертый сортирует и дробит отработанные батарейки. Тут же цех по переработке пенопласта, из которого отливают строительные блоки, а также цех по отливке из стеклобетона тротуарной плитки и заборных секций.

Отслужившие свое битум и рубероид еще могут принести пользу. Фото: Иван МАРКОВ

- Мы с 1998 года работаем и начинали с помещения в 30 квадратных метров. А сегодня наши мощности занимают более 3000 квадратных метров, - говорит директор «Олимп-Дизайна» Святослав Лавриненко.

Он проводит экскурсию по своим владениям. Он открывает чаны с кипящим битумом, показывает, как смешивается битумный порошок с тканью, нефтешламами, дробленой бумагой, резиной и полимерами.

- Вот этот конкретный станок за время своей службы выпустил полтора миллиона квадратных метров наплавляемой кровли, - сообщает Лавриненко. – Материал применялся практически на всех заводах Калининградской области (например, на «Янтаре» и «Балткране»), в школах и детсадах, на Захаровском рынке, в Доме профсоюзов и даже на нашей мэрии.

По словам переработчика, оборудование, на котором все производится, также изготовлено в Калининграде. Целых 15 собранных тут заводов были отправлены в другие города России.

- У нас даже ведра, в которых хранится мастика из переработанных нефтепродуктов (она применяется в строительстве для гидроизоляции), изготовлены нашими калининградскими коллегами из бывших медицинских шприцев, - демонстрирует емкости Лавриненко.

А затем показывает новую дробилку для стеклотары, в которой банки и бутылки превращаются в мелкую крошку. Ее в соседнем цеху смешивают с бетоном, армируют и заливают в формы. Пока из этой смеси отливают заборные секции и тротуарную плитку.

Тут же председатель Регионального союза переработчиков под грохот аппарата, перемалывающего стекло, сделал объявление, которое понравится калининградцам, практикующим сортировку мусора в домашних условиях.

- Мы сейчас будем устраивать выездные точки. Дважды в месяц в местах, согласованных с городской администрацией, будут стоять машины, куда любой желающий сможет сдавать стекло.

Лавриненко объяснил, что Союз пока не имеет права установить стационарные пункты сбора.

- Эта работа будет проходить только, пока не включится административный ресурс. Раньше стекло не собирали, не было потребителей. Мы же заявляем себя как потребители.

Руда из батареек

Многие калининградцы наверняка обращали внимание на пластиковые коробки в различных общественных учреждениях города, в которые сдают отработанные батарейки. Ранее Союз переработчиков заявлял, что пока только занимается накоплением этого вторсырья, но в конце прошлого года началась его переработка.

Аппарат, работу которого Лавриненко продемонстрировал журналистам, дробит батарейки на две фракции: металлическую оболочку и руду. Оболочка прожигается в бескислородной среде и сдается как лом металла, а руда копится в специальных бочках.

- Если мы найдем какие-то варианты переработки руды (там основные компоненты - цинк, марганец и графит) в регионе, то это один вопрос. Если не найдем - просто накопим 60 тонн и отправим за Урал, на один из металлургических заводов. Сейчас у нас где-то 10 тонн батареек накоплено и около 5 тонн руды уже выделили.

Так выглядит переработка старых батареек. Фото: Иван МАРКОВ

Оказывается, пока не все батарейки можно переработать в условиях его цеха. Сначала их сортируют по видам, потому что часть дробить попросту опасно – литиевые, например, при этом взрываются. Поэтому в дробилку идет только щелочные и солевые батарейки. Плоские ртутные также отделяют от общей массы, потому что их в таких условиях перерабатывать нельзя.

Стоит признать, что у производителей продукции из вторсырья пока масса проблем. Тысячи кубометров той же плитки из стеклобетона сделать куда сложнее, чем из пескоцемента. Зато не нужно разрабатывать очередной песчаный карьер. Товары из вторсырья иногда в несколько дороже, чем обычные, поэтому в Союзе переработчиков считают, что в региональном правительстве должны подумать над специальными мерами поддержки, квотами и дешевыми кредитами для предпринимателей, занимающихся этим полезным видом деятельности.

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