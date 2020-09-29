Версии автокатастрофы с автобусом под Круглово: Уснувший водитель, обгон по встречке и песковоз-призрак

По данным следствия, столкновение произошло из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу. Фото: Иван МАРКОВ

Без малого трое суток прошло с момента страшной аварии на шоссе Калининград – Янтарный, в которой погибли шесть человек, но точных данных о причинах трагедии еще нет. Официальные версии до сих пор не озвучивались. Надежда была на вчерашний брифинг областного прокурора, но Александр Авдеев сказал лишь, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела, расследованием занимается следственное управление Следственного комитета России, а участок дороги, где случилась авария, тщательно проверят.

Между тем, с самого начала стали появляться версии, что могло спровоцировать аварию. По данным следствия, лобовое столкновение рейсового автобуса и песковоза произошло из-за того, что водитель автобуса выехал на встречную полосу. Но почему это случилось? Вначале говорили, что 66-летний мужчина мог уснуть за рулем. Однако эту версию еще в день трагедии опроверг Владимир Гренц, директор предприятия «Регио-экспресс», которому принадлежит автобус. Водитель, по словам Гренца, перед рейсом отдохнул и прошел медицинский контроль.

- Водитель в субботу (за день до ДТП), отработал в первую смену. В 12 дня закончил смену. В воскресенье снова вышел в первую смену. Режим труда и отдыха мы всегда соблюдаем. Он был соблюден и на этот раз. Перед рейсом, как и положено, водитель прошел медика, - сказал «Комсомолке» Гренц.

Руководитель «Регио-экспресса» также отмел версию о технической неисправности. Автобус «Ивеко», по его словам, был почти новый – 2018 года выпуска.

Быть может, водитель автобуса выехал на встречную полосу, чтобы кого-то обогнать? Лично видел, как совершают обгон большие автобусы на Балтийском шоссе – это страшно. Однако пока и эта версия не подтвердилась. Опроверг ее, кстати, губернатор Антон Алиханов. Отвечая на один из комментариев у себя в Инстаграме, Алиханов сообщил, что впереди автобуса никто не ехал.

Что же тогда могло произойти? Интересную версию высказал все тот же Владимир Гренц. В интервью изданию «Клопс.Ru» он заявил, что, по его информации, навстречу автобусу ехал не один, а два тяжелых песковоза. И когда промчался первый, воздушной волной автобус швырнуло на встречку, где в это время ехал второй самосвал. Правда, подтверждений, что было два песковоза, а не один, пока нет. Хотя, действительно, водители этих грузовиков любят ездить парами.

ОФИЦИАЛЬНО

Провели 7 обысков

- В рамках расследования уголовного дела следствием проведено семь обысков, в том числе в офисах обоих транспортных компаний и по месту жительства их руководителей, в ходе которых изъята интересующая следствие документация, - сообщили вчера в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области. - С участием следователей-криминалистов дополнительно осмотрены оба транспортных средства, участвовавшие в аварии, назначены автотехническая, медицинские, химическая судебные экспертизы. Допрошены пассажиры автобуса, способные с учетом состояния здоровья принимать участие в следственных действиях, и ряд очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Продолжается работа по установлению и допросу в качестве потерпевших близких родственников погибших в аварии. Выводы о причинах дорожно-транспортного происшествия, а также об обстоятельствах, ему предшествовавших, следствие сможет сделать только после выполнения полного комплекса следственных действий и получения заключения судебных экспертиз.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чему нас может научить трагедия

Хочется верить, что мы сделаем правильные выводы из случившегося

Под постом Антона Алиханова об аварии под Круглово – сотни, а, может, уже тысячи комментариев. Одна женщина написала: «Мой муж должен был ехать этим автобусом, но не сел в последний момент. Бог сохранил». Ей ответили: «А почему Бог не сохранил тех шестерых, которые погибли? Чем они заслужили такую смерть?» И предложили перейти от божественного к земному, хотя там, в комментариях, и так в основном писали про земное.

Например, о том, что в междугородних автобусах надо обязательно пристегиваться ремнями. Только во всех ли таких автобусах есть эти ремни и все ли автобусы вообще в нормативном состоянии? Не уверен.

О том, что грузовики-песковозы носятся по нашим узким шоссе, как угорелые, распугивая пешеходов и велосипедистов, заставляя прижиматься к обочине легковушки. По проселочным дорогам объезжают пункты весового контроля, разбивая в хлам эти дороги. И контроля за ними особого нет.

О том, что на многих второстепенных дорогах не хватает разметки, хотя в темное время суток и в непогоду разметка может спасти жизнь. И не одну.

О том, что давно пора достроить Приморское кольцо до Янтарного, но все как-то не удосужились.

Но больше всего писали о том, что пора вернуть железнодорожное сообщение между Калининградом и Янтарным, которое было ликвидировано по инициативе РЖД, мол, нерентабельно. А как же вопросы безопасности? А как же развитие туризма, о котором мы постоянно говорим?

Я спросил коллегу, чему нас научит трагедия под Круглово? Он ответил сразу и честно: «Ничему». Действительно, так уж устроена наша жизнь, что мы почти никогда не учимся на чужих ошибках и нечасто на собственных. Однако после автокатастрофы под Гвардейском в 2017 году, когда погибли восемь человек, раздолбанные и полулегальные маршрутки в Гусев и из Гусева больше не ходят. Может, и сейчас будут сделаны выводы и хоть что-то изменится в лучшую сторону. Например, все-таки восстановят железную дорогу в Янтарный.