Коронавирус в Калининграде, последние новости на 29 сентября 2020 года

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Нынешняя неделя, к сожалению, имеет шансы стать рекордной по числу заразившихся коронавирусом в Калининградской области. Двое суток подряд у нас фиксируются не менее 50 новых случаев - такого не было даже в самые тяжелые моменты первой волны.

Всего, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 29 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 215 405 человек, из них выявлено 4 333 случая заражения. Выздоровели 3 276 человек выздоровели, умерли 82.

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Снова начало расти и число тех, кого помещают на карантин. Под медицинским наблюдением остаются 1 845 человек - на 100 больше, чем сутками ранее.

На фоне роста новых случаев ожидаемо появились разговоры о том, что калининградские школы по примеру Москвы отправят на длинные осенние каникулы. Вчера такую возможность прокомментировали в оперативном штабе: пока что такой сценарий не рассматривается.