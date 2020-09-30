Рассекреченные документы: Королевские ворота в Калининграде спасла от сноса московская комиссия

Королевские ворота были отреставрированы к юбилею города в 2005 году. Фото: Игорь Зарембо

В Калининграде, как выясняется, всегда шли споры на тему «Снести или сохранить». Новые документы, которые обнародовал государственный архив Калининградской области, рассказывают нам о том, как весной 1978 года Калининградский облисполком обратился в Министерство культуры РСФСР и Центральный Совет Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры (ЦС ВООПИК) с просьбой… разрешить снести Королевские ворота и замок Рагнит в Немане.

Как сообщили в госархиве, в регион тогда была направлена комиссия Министерства культуры РСФСР и ЦС ВООПИК.

В ее состав вошли главный архитектор и главный конструктор института «Спецпроектреставрация», старший архитектор Ярославских реставрационных мастерских, начальник отдела планировки Моспроекта-2 и пара литовских специалистов: главный архитектор проекта института консервации памятников и главный архитектор «Литреставрация» из министерства культуры Литовской ССР. Неизвестно сегодня, кому из этих экспертов говорить спасибо, но комиссия, которая работала в Калининградской области с 10 по 16 сентября 1978 года, дала однозначный ответ – не сносить.

Вид на Королевские ворота в 1970-е годы. Фото: Ю. Мокроусов. Фото: Государственный архив Калининградской области

29 сентября 1978 года, ровно 42 года назад, замминистра культуры РСФСР и зампредседателя ЦС ВООПИК направили в Совет Министров РСФСР письмо «О нецелесообразности снятия с охраны Королевских ворот в городе Калининграде и замка Рагнит в городе Немане».

Комиссия посчитала, что Королевские ворота «находятся в хорошем конструктивном состоянии» и отметила, что «имеется проект транспортной развязки, который решает необходимые задачи движения транспорта при сохранении памятника». Решение по памятнику было однозначным: «Никаких оснований для снятия его с охраны и сноса нет». Тут же прописано, что Калининградский облисполком (в лице товарища Богданчикова) с этим мнением согласился.

А вот с тем, что замок Рагнит можно приспособить к использованию «после проведения работ по консервации и реставрации под различные культурные и хозяйственные цели» Богданчиков не согласился. Хотя специалисты четко сказали: «В замке можно было бы разместить музей, туристскую гостиницу, использовать под складские или подсобные помещения для предприятий города».

Замок Рагнит пока только ждет реставрации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под руководством Виктора Богданчикова облисполком не уделял должного внимания ни замку Рагнит, ни Королевским воротам. И если последним повезло – в 2005 году к 750-летию Кенигсберга-Калининграда ворота восстановили, то замок в Немане до сих пор находится в плачевном состоянии. Губернатор Антон Алиханов недавно заявил, что на восстановление замка потребуется 300 млн рублей, и власти готовы помогать. По его словам, предприниматель-сыровар Иван Артюх, который взял памятник в аренду, получил льготный кредит на реставрационные работы.

- Когда работы будут закончены, 150 млн рублей мы спишем. Через десять лет он начнет отдавать еще 150 млн рублей, - отметил тогда глава региона.