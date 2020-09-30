На острове Канта в Калининграде запретили гулять с собаками и ездить на велосипедах

Ограничения касаются только парка на острове, правда, где находятся его границы, не совсем понятно. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на острове Канта, который благоустроили за 116 млн рублей, появились новые правила для посетителей. Нет, за вход на территорию платить еще не надо. Зато с собаками у Кафедрального собора теперь не погуляешь.

- Не весь остров закрыт от посещения с животными, а только парк. Связано это с тем, что хозяева не только какашки, пардон, не убирают с газонов и аллей, но и животные писают на только что посаженные растения, а они сразу гибнут, - сказал «Комсомолке» пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев и отметил, что помимо прочего «бегающие собаки пугают посетителей, особенно в вечернее время».

При этом ограничения не касаются собак-поводырей.

По словам Владимира Глуховцева охрана будет выводить горожан с собаками с территории парка. Кроме того, с песиками на остров не пустят через Медовый мост. Про Эстакадный мост организаторы не сказали ничего.

На новых красных дорожках уже можно заметить следы от велосипедов и самокатов. Фото: Александр КАТЕРУША

Таким образом, на острове с собаками можно гулять в той части, что не является парком, у баскетбольных площадок под мостом и на набережных Преголи. Как людям определить, где заканчивается парк и начинается другая территория, не совсем ясно.

- Разъяснения и планы скоро будут размещены на территории острова, - сказал Владимир Глуховцев.

Второе существенное ограничение касается велосипедов и самокатов. Тут все понятнее – запретили кататься по красным дорожкам, которые посыпаны так называемым тенниситом.

- Гонщики начинают упражняться и соревноваться в экстремальном торможении, возникают борозды, с коляской уже не пройти, в том числе с инвалидной. Дорожек этих не много, катание на них может привести к травмам в результате столкновения с пешеходами. Наконец, теннисит это кирпичная крошка, и велосипедисты будут банально пачкать прохожих.