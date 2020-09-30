Истории первых переселенцев: «Ночью в дом пришла косуля, а мама подумала, что это немец с автоматом»

Нина Ликсунова (слева) с подругой в начале 50-х. Фото: семейный архив.

Немецкое нашествие

Жительница Правдинска Нина Захаровна Ликсунова родилась в декабре 1932 года в деревне Голышино Горецкого района Могилевской области. Жизнь ее была спокойной до окончания первого класса. Продолжить учебу, как и многим ее сверстникам, помешала война.

- Папа в самом начале войны ушел на фронт, и мы до самой Победы не знали, где он, и что с ним. Нас с мамой осталось четверо, и пятый ребенок еще должен был родиться, - рассказывает она.

Родители нашей героини - Захар и Мария Ликсуновы. Фото: семейный архив.

Во время отступления советских войск восьмилетняя Нина вместе с младшим братом Виктором, заметив тянущуюся на восток вереницу повозок с ранеными, влилась в этот обоз.

- Над нами летели наши маленькие «Кукурузнички», а за ними гнались огромные немецкие самолеты, вокруг горела рожь, - продолжает Нина Ликсунова. - Какое-то время мы ехали, но нас заметил один из военных. Он закричал: «Вы откуда тут? Быстро вернитесь домой, а то пропадете!» Он указал направление и ссадил нас на обочину дороги среди горящего поля. Можно сказать, для нас тогда детство закончилось. На следующий день мы вернулись к маме.

Ровно через две недели в поселок пришли немцы. Нина Захаровна хорошо запомнила их нашествие.

- У нас там дороги песчаные были, шляхами они называются по-белорусски, и если повозка проедет, то сразу пыль столбом. А тут мотоциклисты проехали – сразу все как дымом заволокло. Немцы быстро обосновались - старосту поставили из местных (фамилию я его запомнила – Авдашкин). Он был участник Первой Мировой, и гитлеровцев прямо приветствовал.

С первого дня оккупации в семье Ликсуновых начались тяжелые испытания. Старшего брата Нины Захаровны вместе с другой молодежью угнали в Германию. Хату заняли немцы, а многодетную мать выгнали на улицу - ей пришлось поселиться в погребе.

«Нас заперли в гумне, но сжечь не успели»

С 1942 года, после провала «блицкрига», нацисты начали отыгрываться за свои фронтовые неудачи на мирном населении. Тогда же на территории Белоруссии начались активные действия партизанских отрядов. По словам Нины Ликсуновой, за каждую акцию партизаны отвечали жизнями, страдало и гражданское население деревни Голышино.

- Сначала ловили партизан и вешали, на эти казни сгоняли весь поселок, заставляли смотреть. Если шаг оттуда сделаешь – стреляют, не разбирая ни женщин, ни детей. Я не помню, сколько раз я была на таких казнях. А потом как-то всех нас из Голышина и из соседнего поселка Ермаки как стадо овец согнали в гумно. Двери палками подперли, обложили сеном и хотели сжечь. Что там началось! Кто-то через крышу полез, двери ломать начали, кричали. Сжечь нас не успели – в деревню ворвались партизаны.

После спасения жить легче не стало – партизаны не могли принять к себе людей, так как отряд голодал. Пока немцы не вернулись, жители Голышина в течение пары недель подъедали остатки припасов, а потом под руководством стариков собрались и ушли жить в лес.

- Партизаны нас все-таки приняли. Командир отряда, которого мы звали дядей Васей, после того, как мы пожили в лесу месяца три, и кушать стало совсем нечего, собрал нас и сказал: «Дорогие мои, кто может винтовку держать, оставайтесь, кто не может – выходите. Выживете – живите на здоровье, мы же пока не можем помочь». Мать моя наотрез отказалась уходить. Остались еще Кулешовы, Уткины, Смирновы. Но и нас всех вскоре дядя Вася выпроводил, и мы пешком пошли в сторону Шклова. Это была осень 1942-го.

В лагере под Лидой

Немцы собирали бежавшее из лесов население. Кого-то расстреливали, кого-то гнали этапом от поселка к поселку. В итоге, Ликсуновы оказались среди этапированных под городом Лида. Вместе с сотнями других людей их согнали в трехэтажное здание школы, обнесенное колючей проволокой. Там же они похоронили недавно родившегося ребенка.

- Мама долго не хотела его отдавать и носила его, привязав к себе шалью, - вспоминает Нина Захаровна.

Пригнанных жителей гоняли на лидский аэродром засыпать ямы после советских бомбардировок.

- Жизнь в этой школе была невозможной, кормили нас немцы перемороженной брюквой, которую кидали через забор. Кто успевал, хватал ее. Кто не успевал, тот не ел. Воду мы брали из колодца на территории лагеря, но подходить к нему можно было только с разрешения часового. Ближе к освобождению, с весны 1944 года, немцы стали нам давать хлеб, смешанный с опилками. Я до сих пор помню этот привкус – мы как будто дерево грызли, - плачет Нина Захаровна.

Помнит Нина Ликсунова и освобождение.

- Когда немцы сбежали в сторону Вильнюса, нас уже никто не кормил. Первые советские солдаты, которых мы увидели, были разведчиками в немецкой форме на мотоцикле. Они крикнули: «Не бойтесь, мы русские. Сейчас дадим воды и хлеба». Вскоре нам привезли большую машину с хлебом и американской фасолью. Мой младший братик Виктор, как мама его ни ругала, набросился на эту фасоль и объелся. Его раздуло, и фельдшера пришлось вызывать. Потом нас мыли из шлангов, стригли - мы же такими были грязными и чесоточными! Одежду нашу сожгли прямо на территории лагеря. А вечером приехала полевая кухня с похлебкой. Боже мой, какая там началась драка, чтобы хоть лишнюю ложку съесть! А потом привели нас в какую-то казарму, где мы еще раз помылись уже начисто. В этой казарме мы ждали, когда освободятся железнодорожные пути, чтобы поехать домой.

Пепел родной деревни

Приезд домой радостным не был. Деревня Голышино была сожжена. Даже погреб, в котором семья жила под оккупацией, был завален землей.

- От поселка одни только печные трубы остались. В центре только маячил колодец-журавль с пробитым ведром. Мы поселились в каком-то блиндаже, в котором, видимо, немецкий танк стоял. Но зато нам возили хлеб. К тому же, весна уже была, мы какую-то лебеду начали варить, щавель щипать. И главное - никого не били, не вешали и не стреляли. Вместе с нами в Голышино вернулись еще семьи три, наверное. Мы стали огороды с ними садить. Если картошину находили, то ее разрезали частей на десять, чтобы хоть только глазок был. Землю пахали друг на друге, все шатались из стороны в сторону. Так мы жили до июня 1945 года, пока папа не пришел.

Уже после войны Ликсуновы узнали, что их муж и отец под Николаевом попал в плен. Освободили его американцы. А старший брат после освобождения советскими войсками был призван в армию и даже успел повоевать.

- Когда папа вернулся, мы еще в землянке жили, но уже восстанавливался колхоз. Начали выделять ссуды на строительство жилья. Мы, конечно, думали, что отстроимся и останемся, но тут папин друг Кирилл Клеменков, с которым он призывался, написал письмо. Он после войны остался в Восточной Пруссии, и в письме рассказывал, что скоро начнутся вербовки туда. Отец, как только это прочитал, собрался в один день и сказал: «Все, едем!» А мама кричала: «Никуда я не поеду, уж лучше в этом блиндаже умру!».

Ночной гость

После долгих споров Ликсуновы все-таки двинулись в путь. С собой им от колхоза выделили корову и мешок муки. 17 мая 1947 года они были уже в Гердауене (сегодня Железнодорожный).

Переселенческий билет Захара Ликсунова. Фото: семейный архив.

- Крыши тут, конечно, были не соломенные, как в Белоруссии. Цветы повсюду были, сирень цвела, и так тепло – боже мой! Но мы боялись из вагонов вылезать – а вдруг немцы? Помню, что мать молилась постоянно, чтобы ее эти немцы не расстреляли. Но никто в нас не стрелял, мы уже никому были не нужны.

В Гердауене Ликсуновых принял председатель колхоза из поселка Костюковка Правдинского района.

- Он три семьи забрал, нас поселил в большом барском доме, в котором ничего не было, кроме пола. Он еще не знал, что переночевать на этом месте нам суждено всего две ночи. Один из моих братьев тогда начал роптать: «Нас же Клеменков звал, а это совсем другой председатель, мы его не знаем». Он подговорил меня пойти искать нашего Клеменкова, и мы пошли в сторону Правдинска. Встретили мы папиного друга случайно на улице, он сразу закричал: «Нина, ты как сюда попала? А где отец?» Посадил нас в полуторку и поехал в Костюковку, забрал наши вещи и хотел уже ехать, но председатель полез в драку: «А у меня кто работать будет?».

Кирилл Клеменков, который тоже был председателем, но уже в колхозе имени Горького, привез Ликсуновых в Ермаково. Там в домах тоже не было ни окон, ни дверей.

- В первую ночь мы в доме были одни, без отца, потому что он пешком корову гнал, и за день дойти не успел. А ночью пришла косуля - мы ее место заняли. Она встала на пороге и маму разбудила. Та спросонья не поняла, в чем дело, и закричала: «Немец с автоматом пришел! Дети, вставайте и кланяйтесь, иначе расстреляют!» А косуля спокойно прошла по всему дому, кому-то даже на ногу наступила и ушла восвояси.

Ведра из артиллерийских гильз

В Ермаково быстро появилась школа, но Нина Ликсунова уже давно успела забыть все, чему ее учили в первом классе. Она не умела даже читать. Параллельно детей привлекали на работы в колхоз, поэтому проучиться Нина смогла только два года.

- Был полный развал, не было даже ведер, а надо было сеять ячмень и пшеницу, картошку сажать. В конце мая и в начале июня мы пошли в поле. Ермаковские мужики соорудили из артиллерийских гильз ведра, в них складывали посадочный материал. Впереди шел взрослый, а за ним мы, дети. Так и сажали. И ведь все выросло! Осенью даже умудрились что-то государству сдать.

Отец Нины работал на пилораме, младший брат пошел в пастухи, а сама Нина занималась прополкой колхозных полей и сбором яблок.

Немцы, которых так боялась мама Нины Захаровны, жили, в основном, в поселках Рощино и Темкино. Они оказались вовсе не страшными и даже вызывали жалость. Немка из хутора напротив несколько раз приходила в гости к Ликсуновым, но они не могли понять друг друга.

- Похоже, она догадывалась, что немцев скоро выселят, - говорит Нина Линксунова. – Она пыталась нас уговорить, чтобы мы заняли ее дом – боялась, что он пропадет. Еще двух девочек белокурых помню, которых мама подкармливала, они в кандалах ходили (так Нина Захаровна называет традиционные немецкие деревянные ботинки кломпы – Ред.).

Нина Ликсунова с мужем Фото: семейный архив.

Старший брат из армии вернулся только в 1952 году. Председатель Клименков отправил его в трактористы. Там он, по словам Нины Захаровны, и отработал всю жизнь.

- Брат женился и жил на хуторе, потом в Ермаково квартиру получил. А я в том же году в Правдинск переехала, уже второго ребенка ждала. Муж меня забрал. Он служил в Черняховске, возил генерала Кириллова. К нам в Ермаково они часто в командировки ездили. Так мы и познакомились. Этот генерал Кириллов дал нам с мужем такую квартирку, что там даже куры нам в окошко заглядывали. Она как земляночка была. Но из колхоза меня еле выпустили. Я тогда уже, конечно, не яблоки собирала, а коров на ферме доила. Аппаратов доильных не было, все ручками. У меня за пару лет руки стали как у лягушки, хирург сказал, что это растяжение связок. Кстати, в третий класс я смогла пойти, только когда у меня появились свои дети.

64 года работы в больнице и история с немцами

Вскоре жизнь Нины Захаровны изменилась – у нее появилась работа, о которой она не могла и мечтать.

- Когда я с маленьким пришла на прием в поликлинику, врач спросила, работаю ли я. Я ответила, что пока малыша деть некуда. Тогда она отвечает: «Можно ведь оформить ребенка в ясельки. А нам санитарки нужны. Пойдешь?» Я пришла на комиссию, а меня там спрашивают: «Что умеете делать?» Я и отвечаю: «Косить, коров доить, копать, на лошади ездить». В комиссии был такой Исаак Семенович. Он рассмеялся и сказал: «Она справится!». И вот я отработала санитаркой в Правдинской районной больнице 64 года.

Нина Захаровна на работе в Правдинской районной больнице. Фото: семейный архив.

К слову, была у Нины Захаровны еще одна встреча с немцами, но уже в 90-х, когда открылись границы.

- Как-то в Правдинск приехали немцы, двое мужчин. Они зашли в наш дом, когда я подметала коридор, поздоровались. Старые такие, седые. Попросили забраться на чердак, я пустила. Пригласила их чаю попить. Они так по-русски хорошо говорили, поэтому я спросила, где они его успели выучить. Тот, что постарше и говорит: «А мы ваш Питер восстанавливали». Я тогда и отвечаю: «Так вы же его и разбомбили». И что вы думаете, отказались от чая. Я потом эту историю одному экскурсоводу рассказала, так она мне: «Ты их обидела». А меня они не обидели в свое время? Но я не злюсь на них и ни на кого не злюсь. Да, жизнь у меня была трудная, но я все равно радуюсь жизни. Я всех людей уважаю и люблю. Сегодня для меня настоящая родина Калининградская область.

"Калининградская область для меня настоящая родина", - говорит Нина Захаровна. Фото: Иван МАРКОВ

Нина Захаровна вырастила двоих сыновей. Младший сейчас живет в Правдинске, а старший построил дом в Малом Луговом.