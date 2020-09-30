Мать погибшего в полицейском участке: «Сначала было стыдно за поведение сына, но потом я увидела, как над ним издевались»

Супруга погибшего Ивана Вшивкова Елена и мать футболиста Ольга Витальевна на судебном заседании. Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 28 сентября, в суде Московского района Калининграда состоялось первое заседание по факту гибели жителя Черняховска Ивана Вшивкова. Напомним, 36-летний футболист Иван Вшивков сварился заживо в ночь на 20 октября 2019 года в одной из камер полицейского участка в ОВД Московского района якобы из-за того, что «оторвал батарею» и «упал в кипяток».

«РАЗГОВАРИВАЛИ ОЧЕНЬ ТАКТИЧНО»

Потерпевших в зале суда было трое: родители Ивана и его жена Елена. Также присутствовала первая жена погибшего Марина, представляющая интересы своего малолетнего сына. Дольше всех с судебной кафедры говорила мать Ивана Ольга Витальевна Вшивкова. Она рассказала, как ее сын отмечал день рождения мужа своей сестры Александры, после чего нарвался на полицейский патруль. Конечно, она не могла и подумать, чем закончится эта встреча.

- Мне Саша объяснила, что полицейские просто составят протокол и отпустят его, - рассказала Ольга Витальевна. – Я ей говорю: «Езжай туда, выясни, что к чему и как. Потом заберешь его домой». Я сразу успокоилась.

После этого Иван и его мама связались по телефону. Он пожаловался, что не знает, куда его везут.

- Голос у него был на срыве, - продолжала Ольга Вшивкова. - Сына я родила в свой день рождения, и мы с ним очень похожи по характеру. Потом я попросила передать трубку полицейскому. Один из сотрудников сказал, что Иван совершил мелкое хулиганство, что он ведет себя неадекватно, и они его не отпустят.

Ольга Витальевна попросила отпустить сына вместе с ее дочерью Александрой, объяснила, что дочь беременна, и чтобы полицейские не заставляли ее нервничать.

- Полицейский мне отвечает: «Что вы так переживаете, все будет нормально. Утром отвезем в суд, и все». И я поверила. Со мной разговаривали очень тактично, очень спокойно — без ноток какого-то высокомерия или еще чего-то. На этом наш разговор прервался. Когда Иван положил телефон в куртку, я не отключилась, и он, видимо, не отключился, потому что я слышала шуршание. Сквозь него слышались слова: шнурки, ремень. Все было очень спокойно, и Иван вел себя совершенно адекватно. По голосу я поняла, что он не был в сильном алкогольном опьянении. Я же не думала, что он начнет провоцировать потом.

«ВРАЧИ НАМ СКАЗАЛИ – ЗВОНИТЕ В СМИ»

Тогда же родители Ивана посовещались, стоит ли им ехать из Черняховска в Калининград. Отец Василий Иванович заявил, что этого делать не нужно, так как «все спокойно, а сын – взрослый человек».

- Утром я часов с восьми начала звонить на телефон Ивана, - продолжает Ольга Витальевна. – Несколько раз позвонила, но никто не отвечал. Гудок шел. Тогда я позвонила дочке и сказала: «Саш, езжай и забирай его оттуда». Потом сижу и жду ее звонка. Когда она позвонила, она криком кричала: «Мама! Его забрали с ожогами 70% в больницу на «скорой»». Мы выехали тут же в Калининград, приехали в больницу, подошли к заведующей отделением. Нас предупредили, что если мы будем вести себя спокойно, то они нас пропустят. Я пообещала. Врач сразу сказала, что ожогов не 70, а 95%.

Во время выступления в суде Ольга Вшивкова часто прерывалась, чтобы вытереть слезы, но пересказывала все, вплоть до мельчайших деталей.

- Это было страшно смотреть! Муж еще спросил у врачей: «Почему у него такие синие уши?». На это они ничего не ответили, но сказали: «Обращайтесь во все СМИ — это ненормальные ожоги, и даже с такими ожогами люди так быстро не умирают». Только после этого я взяла себя в руки и поехала в прокуратуру.

По словам Ольги Вшивковой, прокурор области был уже в курсе ситуации. Спросил у Ольги Витальевны, общался ли с ней кто-нибудь из полицейских после происшествия.

- Никто никогда за это время, - ответила она. – Единственное, что Плебух (бывший начальник смены дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда, один из двух обвиняемых – Ред.) на прошлом заседании подошел. До этого ни один сотрудник МВД. Нам даже врачи сказали: «До сих пор никакого звонка с МВД не было». То есть, когда его увезла «скорая», полицейские не позвонили и не узнали, что к чему.

После визита в прокуратуру женщина начала звонить во все СМИ.

«ВНУК НА КЛАДБИЩЕ ЗАПИСКИ НОСИТ»

Когда в суде прокурор поинтересовался, каким образом Ольга Вшивкова оценила причиненный ей моральный вред в 500 тысяч рублей. Женщина снова разрыдалась.

- Да, когда мне показали видео, на котором он бьет ногами в дверь, мне было стыдно за его поведение. Но я контролировала все уголовное дело и читала каждую бумажку, я читала медицинское заключение, я смотрела видео, которое предоставлено суду, на котором видно, как он кричал о помощи... И вот вы представьте, что бы я сейчас ни готовила, ни наливала себе чай, ни — о чем я могу думать как мать? Только о том, как мой сын кричал, а те люди, которые находились рядом, и которым нужно было отвертку вставить и открыть дверь, просто цинично насмехались. Они просто смеялись!

Иван воспитывал двоих родных детей и 18-летнюю дочь супруги от другого брака. Фото: семейный архив.

В перерыве Ольга Вшивкова пояснила журналистам, что гражданские иски к подсудимым Николаю Плебуху и Александру Иванову на получение компенсации морального вреда подали пятеро потерпевших: родители, жена, дочь и сын от первого брака.

- Его сын носит записки на кладбище, в которых пишет: «Папа, я по тебе скучаю». Дочка спрашивает, почему папа ей не звонит, - говорит Ольга Витальевна.

В ходе опроса выяснилось, что Иван Вшивков воспитывал двоих родных детей и 18-летнюю дочь супруги от другого брака. Жена призналась, что он редко употреблял спиртное, так как работал монтажником-высотником, занимался спортом и помогал тренировать неродную дочь - она занимается гимнастикой.